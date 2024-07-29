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颱風過後世界老虎日 壽山動物園分享小紅「舒服」影像

壽山動物園老虎小紅颱風過後開心泡在水中。（園方提供）

壽山動物園老虎小紅颱風過後開心泡在水中。（園方提供）

2024/07/29 21:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米颱風遠離，壽山動物園全力整理環境之餘，白天也讓動物們出來放風透氣，適逢7月29日世界老虎日，園方今晚特地分享一段孟加拉虎小紅泡在水中很「舒服」的畫面，讓大家更認識老虎的生活。

每年7月29日世界老虎日也稱全球老虎日、國際老虎日，於2010年1月在泰國召開的老虎保護亞洲部長級會議時提出，同年11月於俄羅斯聖彼得堡召開「保護老虎國際論壇」（老虎峰會）確定。

動物園表示，園區內有白老虎「昭海」已18歲高齡，孟加拉虎「白點」今年13歲，因右肩有個白點得名，孟加拉虎小紅年僅5歲最年輕，是個愛泡水的小公虎，最愛躲樹下，要仔細觀察才能看到牠慵懶萌樣。

適逢今天世界老虎日，園方特地分享一段小紅泡在水中「很舒服」的畫面，影面全長74秒，只見小紅先在水池旁跑來跑去，接著泡進水中享受，沒多久又起身換個姿勢，接著花了一點時間「放送」物品到水中，最後再進入水池。

園方說明，雖然孟加拉虎屬貓科，但不會跟貓咪一樣掩蓋自己的排泄物，相反的是習慣到處做記號，佔領地盤。

網友留言「然後再踩進去、躺進去…！？」、「超可愛的大橘貓」、「不乖亂便便好髒」、「這怎麼清」。

壽山動物園老虎小紅泡過水後，換個姿勢向眾人宣告地盤。（園方提供）

壽山動物園老虎小紅泡過水後，換個姿勢向眾人宣告地盤。（園方提供）

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