政院召開「穩定物價小組會議」 全台賣場設蔬菜優惠專區

行政院副院長鄭麗君今（29）日召開「穩定物價小組會議」，責請農業部等相關單位，持續監控批發市場供需情況，落實庫存調配措施。圖為雲林空心菜批發價每公斤破百元。（記者黃淑莉攝）

2024/07/29 20:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕凱米颱風造成全台農產災損，行政院副院長鄭麗君今（29）日召開「穩定物價小組會議」，責請農業部等相關單位，持續監控批發市場供需情況，落實庫存調配措施，並強化產銷調度及協助復耕，確保供應充裕，滿足民生消費需求。

行政院指示，針對國人日常消費需求，農業部與通路業者合作，於全台連鎖賣場設置蔬菜優惠專區，提供消費者多元選購平價優質農產品。

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強颱凱米挾帶豪雨侵台，造成部分農產品產區受損，致供應量減少。農業部表示，國內甘藍、結球白菜及根莖類洋蔥、胡蘿蔔及馬鈴薯等農產品的冷藏庫存充裕，加以汛期前輔導農民團體持續由越南、印尼、韓國等地進口，自主購貯蔬菜充裕庫存種類，強化庫存調度能量，維持產銷平衡。

在農產品零售端部分，政院指出，鄭麗君責請農業部持續與賣場、通路合作設置蔬菜優惠專區，尤其在災害、汛期期間應加強推動，以提供平價優質農產品供消費者多元選購，滿足消費需求。

為防範哄抬、囤積、壟斷等不法情事，鄭麗君也要求公平會持續查處違法聯合行為，防止業者有聯合漲價情形，並請跨部會「物價聯合稽查小組」必要時啟動聯合稽查，藉此對於心存僥倖及觀望心態的業者發揮遏止效果，保障消費權益。

鄭麗君強調，針對本次受災地區，請農業部持續協調產銷團體加強輔導農民復耕、復產，並以「從寬、從簡、從速」原則，儘速辦理受災農民天災現金救助、農業保險理賠等事宜。

在農業天災低利貸款部分，不論新舊貸款，加碼提供免息6個月；此外，持續升級農業設施，加強災後病蟲害防治等，並強化氣象及產銷資訊整合。並責請農業部協調地方農政單位加強宣導災害救助等政策訊息，以確保產銷團體、農民取得相關資訊的正確性、即時性，提升防災與應變能力。

另外，中元節將至，各地舉辦普渡，祈福祭祀活動即將盛大展開，應節祭祀的豬、雞、魚等牲禮及蔬果、花卉需求將有所增加，餅乾、泡麵、飲料、罐頭等食品亦為普渡常見供品，已責請農業部及經濟部密切掌握相關商品的價量情勢，適時啟動因應作為，確保供貨無虞，價格合理。

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