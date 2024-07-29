宜蘭蓬萊國小109歲樟樹被颱風吹倒 驚人畫面曝光

宜縣蓬萊國小一棵陪伴許多學生度過快樂童年的百年老樟樹，被凱米颱風吹倒後走入歷史。（圖由蓬萊國小提供）

2024/07/29 19:41

〔記者江志雄／宜蘭報導〕凱米颱風在宜蘭南澳登陸造成不小災情，陪伴大南澳地區蓬萊國小許多學生度過快樂童年的百年老樟樹，也被颱風吹倒走入歷史，讓師生相當感傷，學校明年將歡度百歲生日，校方規劃老樟樹融入校慶系列活動，把老樹故事傳唱下去。

宜蘭蓬萊國小校園有6棵縣府列管的老樹，被颱風吹倒的編號「蓬小003」老樟樹，樹齡109年，樹幹最大胸徑112公分，約4層樓高，蓬萊創校前就矗立在此，老樹群下的樹蔭，不僅是小朋友遊戲場所，更是早年學校畢業典禮、親子活動的舉辦地點，學校師生、社區居民與老樹建立深厚感情。

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校長王麗萍說，蓬萊國小這棵百年老樟樹2015年到2017年間，歷經蘇迪勒、杜鵑、尼伯特、莫蘭帝、梅姬及尼莎颱風侵襲仍屹立不搖，這次的凱米以強颱之姿從南澳登陸，老樹禁不起強風襲擊，從樹幹斷裂應聲倒下，宜縣樹藝景觀所派員勘查後僱工移除。

王麗萍為此PO文紀念逝去的老樟樹，「謝謝你曾經陪伴無數個孩子快樂的童年，帶給學校與社區美好的回憶…雖然生命終了，但你生命的價值仍能無限延伸，期盼大家都能珍惜與尊重生命」。網友留言回應，「師生一定很不捨和樹爺爺說再見」。

蓬萊國小正在籌辦明年百週年校慶，王麗萍要把颱風吹倒的老樟樹融入系列活動，規劃為生命教育課程，希望大家珍惜並尊重生命，一併將蓬萊校園老樹故事傳唱下去。

宜縣樹藝景觀所表示，蓬萊國小倒塌的老樟樹罹患嚴重褐根病，已經難以存活，決定移除並從列管老樹中除名，校園中還有5棵縣府列管的老樹。

百年老樟樹宛如被連根拔起。（圖由蓬萊國小提供）

倒塌的老樟樹已難以存活，遭到移除命運。（圖由蓬萊國小提供）

蓬萊國小被颱風吹倒老樟樹（掛樹牌）樹齡109年，蓬萊創校前就矗立在此。（圖由蓬萊國小提供）

蓬萊國小老樹群下樹蔭，是小朋友遊戲場所。（圖由蓬萊國小提供）

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