高雄災民申請風災補助 公寓3樓淹水禍首竟是馬桶

凱米颱風24日重創高雄，蔡先生家位於公寓3樓，但淹水災情卻從住家馬桶爆發。（民眾蔡先生提供）

2024/07/29 18:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕凱米颱風挾帶的西南氣流雨彈重創高雄，今（29）日區公所開放申請風災補助，不過首日民眾多是前往諮詢，實際申請的人數並不多，三民區公所一整天約有一百多人前往，其中有民眾是住在公寓3樓，未料竟是馬桶湧出大水害家裡淹水。

受災戶蔡先生表示，家住在三民區瀋陽街和龍江街某棟公寓的3樓，25日那天外面下豪大雨，他們家雖然沒有水從外頭淹入，卻是家裡的馬桶像噴泉一樣一直冒出水，可能是水管塞住，造成樓上的水一直從馬桶的管路直接沖下到他們家，造成家中淹水到腳踝，也成了受災戶。

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家住德山街啟安美國大廈的住戶陳小姐則說，啟安美國大廈與受災慘重的日安地球大樓僅一街之隔，雖然大樓地下室有設防水閘門，水僅淹至輪胎高，但放在騎樓的3輛機車因街道淹水及膝，全成了泡水車，不過最麻煩的是啟安美國大廈的變電箱管線設於日安地球大樓的地下室，造成大樓停電，住戶只好到旅館住了3天，目前已復電。

高市府風災補助措施，泡水汽車地下室拖吊費每輛最高5000元、平面及路邊最高每輛1000元、安置旅館每人每晚最高1200百元。泡水車受損，汽車最高2萬元、機車2000元。

住家淹水慰助，市府與中央加碼，50公分以上一般家戶3.5萬元，低收及中低收入戶4.5萬元，50公分以下每戶5000元等，另可申請房屋稅、地價稅、所得稅災損減額，即日起至8月30日止，可至區公所、里辦公室或高雄市政府慰助凱米颱風泡水車輛（含拖吊）線上申請。

蔡先生位於公寓3樓的住家，因公寓管線的水從他們家馬桶噴出，造成家裡水淹至腳踝。（民眾蔡先生提供）

高雄市凱米颱風各項補助說明。（高雄市政府提供）

高雄市凱米颱風各項補助說明。（高雄市政府提供）

高雄市凱米颱風各項補助說明。（高雄市政府提供）

高雄市凱米颱風各項補助說明。（高雄市政府提供）

高雄市凱米颱風各項補助說明。（高雄市政府提供）

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