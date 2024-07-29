澎湖輪7/31起支援花蓮運輸卻無配套 訂票民眾炸鍋

澎湖輪支援花蓮運輸，卻未有任何配套措施。（記者劉禹慶攝）

2024/07/29 18:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風重創台灣東部交通，導致花蓮對外因鐵、陸路中斷，交通陷困境，北迴鐵路多處鐵軌遭土石流淹沒，台鐵預估延期至8月3日搶通。在新台馬輪支援花蓮3天後，交通部航港局宣布7月31日起改由澎湖輪接棒東部海運備援任務，航次時間將於官網公告，引發已訂票的民眾反彈。

澎湖輪是高雄至澎湖唯一客輪航線，肩負澎湖與高雄汽機車、民生物資及載客重責，原本7月31日安排由高雄夜航澎湖，因澎湖輪是新船，船上設備都相當新穎，載客率相當高，31日600個座位只剩下個位數，汽機車托運全滿，卻傳出要支援花蓮，負責的台航也未通知，讓旅客無所適從，增加民怨。

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由於現仍是澎湖觀光旺季，澎湖輪是來回澎湖、高雄藍色公路主力交通工具，也是唯一的該航線海上客貨輪，已購票的旅客表示，澎湖輪是屬於服務澎湖地區人民的主要交通工具，來回船票也都買好，怎麼能說取消就取消，航港局太不重視澎湖人的交通權益，原本已安排行程的遊客要怎麼辦？應要有配套措施。

立委楊曜表示，澎湖人並不自私，支援花蓮救災絕對義不容辭，但航港局的作法有欠周全，未盡速公告支援時間，也沒提出完整配套措施，讓旅客無所適從。澎湖縣政府車船管理處已調派旗下南海之星二號，7月31日、8月2日延航高雄，但目前時間緊迫，能否與旅客時間配合，都還沒有個譜，形成一團混亂的局面。

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