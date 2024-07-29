屏東迎接全民運動會 6大郵輪巴士觀光遊程限量開賣

主打親子旅遊放電的「好屏童樂趣郊遊」路線，將前往屏東總圖。（記者羅欣貞攝）

2024/07/29 17:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接「全民運動會」10月在屏東縣舉行，屏東縣政府全新規劃6大主題郵輪巴士觀光遊程，將從下月（8月）起帶領旅客從屏北玩到屏南、從山上玩到海邊，每條各有特色，每人只要699至899元，即日起開賣，首波限量720個名額，超高CP值的深度導覽，縣府歡迎全國旅客及參賽選手前來體驗。

屏東縣政府表示，屏東縣有山有海，擁有豐富的自然資源，及多元的文化與族群，再加上近年各社區積極深耕維護在地歷史文化與風土特色，發展出許多值得旅人深入走訪的私房景點。本次透過郵輪巴士遊程將分散在各地的景點，如同珍珠般串連起來，搭配上全民運動會於屏東縣舉行所帶來的風潮，希望能吸引全國民眾前來深入體驗屏東的多元風貌和魅力。

請繼續往下閱讀...

首波開賣3條郵輪巴士遊程，從8月3日起至9月底登場，有主打親子旅遊放電的「好屏童樂趣郊遊」路線、夏日清涼消暑的「二峰圳人文走讀」，以及體驗屏南半島精彩遊程的「琅嶠牡丹尋訪記」，內容包含在地特色午餐、手作DIY、在地深度導覽解說等豐富精彩內容，帶領遊客輕鬆穿梭各景點，適合全家暑假一同出遊。

屏縣府交旅處表示，每款主題遊程各有6個梯次，每梯次限量40人，價格則依遊程不同每人費用為699元至899元，報名請至屏東旅行社網站，或於週一至週五上午八點至下午五點前，電洽08-7221292，更多資訊內容及第2波遊程可持續關注「屏東go交通」、「屏東go好玩」屏東縣政府交通旅遊處臉書粉絲團。

夏日清涼消暑的「二峰圳人文走讀」將探訪部落內的水圳。（資料照）

「好屏童樂趣郊遊」遊程。（屏東縣政府提供）

「二峰圳人文走讀」遊程。（屏東縣政府提供）

「琅嶠牡丹尋訪記」遊程。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法