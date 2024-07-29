嚴重超速降至40公里「假車牌」增 桃市布署AI巡防系統嚴查

桃園市刑事警察大隊研發的「桃園AI巡防系統」，已部署在各單位完成「AI巡守防護網」，讓偽造車牌等行為無所遁形。（桃園市警局交大提供）

2024/07/29 17:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕自去年6月起嚴重超速40公里將重罰並扣照半年，警方發現懸掛偽造車牌案例增加，桃園市警局交通大隊統計，今年上半年查扣偽造車牌23件，較去年同期13件增加10件，上升76.9%，將持續加強取締假車牌上路，尤其桃園市刑事警察大隊研發的「桃園AI巡防系統」，已部署在各單位完成「AI巡守防護網」，讓偽造車牌等行為無所遁形。

交大表示，去年6月30日新修正道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款「行車速度，超過規定之最高時速40公里」，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，另同條第4項規定處罰車主「吊扣該汽車牌照6個月」，由於嚴重超速從60公里下降到40公里，車主為規避監理機關扣牌程序，懸掛偽造號牌在道路上被警方查緝的件數，比起去年同期增加。

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交大大隊長李維振表示，車輛號牌與行車執照屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判1年徒刑，另最重可處新臺幣1萬0800元罰鍰，絕不能因為吊扣或吊銷而製造或使用偽造號牌，而電商購物也為配合政府規定，下架所有車牌相關商品。

此外，針對取締嚴重超速違規，交大統計，今年上半年警方共計取締汽、機車共3359件，較去年同期4598件減少1239件，下降26.9%；今年上半年桃園市交通事故死傷件數2萬2274件，較去年同期2萬4160件減少1886件，下降7.8%，顯見修法後確有降低嚴重超速行為，並且有效下降交通事故肇事發生。

桃園市刑事警察大隊研發的「桃園AI巡防系統」，已部署在各單位完成「AI巡守防護網」，讓偽造車牌等行為無所遁形。（桃園市警局交大提供）

桃園市刑事警察大隊研發的「桃園AI巡防系統」，已部署在各單位完成「AI巡守防護網」，讓偽造車牌等行為無所遁形。（桃園市警局交大提供）

桃園市刑事警察大隊研發的「桃園AI巡防系統」，已部署在各單位完成「AI巡守防護網」，讓偽造車牌等行為無所遁形。（桃園市警局交大提供）

桃園市刑事警察大隊研發的「桃園AI巡防系統」，已部署在各單位完成「AI巡守防護網」，讓偽造車牌等行為無所遁形。（桃園市警局交大提供）

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