雲林首場國小「魁地奇」營隊 激發學童無人機興趣

土庫鎮公所率全縣之先舉辦無人機足球國小營隊，雲林縣長張麗善（中）出席開球典禮。（記者李文德攝）

2024/07/29 16:31

〔記者李文德／雲林報導〕暑假已過一半，為讓學童們能夠把握最後一個月假期，土庫鎮公所與越港國小「雲林智慧教育中心」合作，開辦全縣首場、宛如「魁地奇」的無人機足球國小營隊，21名4至6年級學生親身體驗無人飛行機樂趣，更進行一場刺激的足球賽。

無人機已是近年來各大場合中都能看見，不管是重大活動空拍攝影、消防救災，或者是國慶煙火等表演場合，都可見其身影，而結合足球運動的無人機足球，更是早早在2016年興起，風靡全球。

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土庫鎮長陳特凱表示，為豐富學童最後一個月暑假，公所出資與雲林智慧教育中心合作，舉辦全縣第一場無人機足球國小營隊，聘請「亞洲創新教育與機器人競賽」團隊，讓學生們了解無人機操作原理及相關技術。

陳特凱指出，無人機足球可說是真實版的「魁地奇」，要操控球型無人機，飛進敵方球門得分考驗學生時間掌握能力外，更是可以培養空間感。

雲林縣長張麗善今早出席開球典禮，與陳特凱操作無人機互相比拚。張麗善說，現在無人機運用範圍廣，學生能夠了解其運用，也可激發他們對科技熱情。

活動團隊教學與推廣部經理林孝綱表示，短短一天就從無人機法規開始介紹，隨後操控講解、飛行練習都一條龍式的讓小朋友們學會，緊接著更讓小朋友們展開競賽；有小朋友邊操作球型無人機邊說「從來沒有體驗過」，下次有辦還要再來。

林孝綱表示，其實2019年起就有香港、韓國等國家舉辦世界級的無人機足球比賽，台灣近年來才開始起步，希望明年可以跟進，舉辦國際賽事，讓國內外無人機足球好手較勁。

土庫鎮公所率全縣之先舉辦無人機足球國小營隊，讓小朋友實際操作球型無人機。（記者李文德攝）

土庫鎮公所率全縣之先舉辦無人機足球國小營隊，讓小朋友實際操作球型無人機。（記者李文德攝）

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