中市勞工局7/31在市立圖書館大里分館徵才 釋出260職缺

中市勞工局31日將在大里舉行徵才。（圖由市府提供）

2024/07/29 16:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕暑假是求職旺季，台中市勞工局將在7月31日下午1時30分至4時30分於台中市立圖書館大里分館2樓會議室，辦理台中市政府2024「富市台中 就業成功」大里區徵才，邀請OK超商、創維塑膠、台灣數位光訊、今口香、大立光電等7家廠商現場徵才，提供逾260個工作機會。

另外，15至25歲設籍台中市的未升學、未就業青年還可申請「青年求職就業安心保險」，享有最長1年期、保額高達30萬元的傷害險，還有實支實付1萬元的傷害醫療險，所有保費皆由市府負擔，此次徵才活動現場，即有專業就業服務人員可協助辦理，

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勞工局長林淑媛表示，為協助市民就業，勞工局持續在各行政區舉辦徵才活動，大里區人口持續成長且就業需求殷切，因此特別與台中市立圖書館合作，讓市民朋友在借書閱覽時還可以找工作，此次徵才邀請在地廠商提供多元職缺，包含產品設計工程師、助理工程師、設備工程師等工業區職缺，其他還有超商儲備幹部、成本會計職員等，薪資上看6萬元。

另外，求職青年還有市府加碼的「青年求職就業安心保險」與「青年就業獎勵金」，除了平安就業有保障外，最高還可領取3萬8000元就業獎勵金，歡迎青年求職朋友踴躍參加！

勞工局表示，設籍台中市的29歲以下失業青年，於失業期間至台中市就業服務處所屬就業服務站、台辦理求職登記，經推介就業於全市符合專案公告特定行業別的事業單位者，即可享有「青年就業獎勵金」。還有中高齡及婦女就業促進專案，一樣都有就業獎勵金資源可運用。

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