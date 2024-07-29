為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

關西石牛山A線步道完全中斷 山友籲暫時只能B線上下

石牛山A線步道上原本如圖上方的小鐵橋，今天被山友發現，疑因凱米帶入的山區大雨，導致鐵橋掉落，造成山徑整個中斷。（資料照）

石牛山A線步道上原本如圖上方的小鐵橋，今天被山友發現，疑因凱米帶入的山區大雨，導致鐵橋掉落，造成山徑整個中斷。（資料照）

2024/07/29 14:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕受到凱米過境影響，新竹縣關西鎮的登高名所~石牛山，繼4月初地震把地標「石牛山」如牛背的巨石給震裂後，A線步道也在這次風災後發生崩塌完全中斷的狀況。當地的登山健行隊隊員葉國杰昨天呼籲山友暫時只能B線上下，如果本週週末沒有下雨，他和隊員們將自主在A線崩塌處另闢高繞路段，才恢復通行。

葉國杰說，他們「蝗蟲過境路樂活登山健行隊」是由關西富光國中第6屆喜歡爬山的校友，跟其他愛好爬山的山友所共同組成的健行隊伍，由他和陳文廣2人領軍，帶領大家齊心愛山運動，並主動維護關西鎮內的赤柯山，石牛山，彩和山、高甫山等郊山的步道路徑。

他說，前幾天因為凱米，石牛山區出現超大雨量，造成登山路段泥流崩塌。他擔心登山路徑是否受到影響，所以今天一早上去勘查。

葉國杰和同伴從A線攻頂，原來鑽過人稱「一線天」的岩洞，接著拉繩攀爬石壁而上的路徑，因在石壁上方的鐵橋掉落，導致現在完全中斷不能通行。以致現在要攀登石牛山，只能從B線上攻後原線撤下，無法再O型縱走。

不過他和伙伴們決定，本週末只要不下雨，他們將上山在A線崩塌處開闢高繞路段，讓所有喜歡石牛山風景的山友們依舊可以上山遠眺，運動、舒心。

掉落的小鐵橋。（葉國杰提供）

掉落的小鐵橋。（葉國杰提供）

圖中山友穿過圖中的岩洞後攀爬一小段山壁，就會抵達原來路徑上的小鐵橋。（資料照）

圖中山友穿過圖中的岩洞後攀爬一小段山壁，就會抵達原來路徑上的小鐵橋。（資料照）

山友從岩洞鑽出，抓緊繩索攀爬山壁而上，持續攻頂就會來到已經掉落的小鐵橋處。（記者黃美珠攝）

山友從岩洞鑽出，抓緊繩索攀爬山壁而上，持續攻頂就會來到已經掉落的小鐵橋處。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
石牛山撿空拍機……外籍男墜崖卡樹枝 6小時驚險救援
2023/01/23 22:25

石牛山撿空拍機……外籍男墜崖卡樹枝 6小時驚險救援
台三線樟之細路遺珠！關西石牛山 縣議員羅仕琦促竹縣府重視
2023/05/15 13:48

台三線樟之細路遺珠！關西石牛山 縣議員羅仕琦促竹縣府重視

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
《新竹》關西石牛山巨石 震裂成兩半
2024/04/04 05:30

《新竹》關西石牛山巨石 震裂成兩半
花蓮強震》關西石牛山地標被震裂了？ 里長林保國證實：係金A
2024/04/03 15:16

花蓮強震》關西石牛山地標被震裂了？ 里長林保國證實：係金A

STAR ONE中央星鑽 副都心地標 全新成屋
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播