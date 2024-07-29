關西石牛山A線步道完全中斷 山友籲暫時只能B線上下

石牛山A線步道上原本如圖上方的小鐵橋，今天被山友發現，疑因凱米帶入的山區大雨，導致鐵橋掉落，造成山徑整個中斷。（資料照）

2024/07/29 14:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕受到凱米過境影響，新竹縣關西鎮的登高名所~石牛山，繼4月初地震把地標「石牛山」如牛背的巨石給震裂後，A線步道也在這次風災後發生崩塌完全中斷的狀況。當地的登山健行隊隊員葉國杰昨天呼籲山友暫時只能B線上下，如果本週週末沒有下雨，他和隊員們將自主在A線崩塌處另闢高繞路段，才恢復通行。

葉國杰說，他們「蝗蟲過境路樂活登山健行隊」是由關西富光國中第6屆喜歡爬山的校友，跟其他愛好爬山的山友所共同組成的健行隊伍，由他和陳文廣2人領軍，帶領大家齊心愛山運動，並主動維護關西鎮內的赤柯山，石牛山，彩和山、高甫山等郊山的步道路徑。

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他說，前幾天因為凱米，石牛山區出現超大雨量，造成登山路段泥流崩塌。他擔心登山路徑是否受到影響，所以今天一早上去勘查。

葉國杰和同伴從A線攻頂，原來鑽過人稱「一線天」的岩洞，接著拉繩攀爬石壁而上的路徑，因在石壁上方的鐵橋掉落，導致現在完全中斷不能通行。以致現在要攀登石牛山，只能從B線上攻後原線撤下，無法再O型縱走。

不過他和伙伴們決定，本週末只要不下雨，他們將上山在A線崩塌處開闢高繞路段，讓所有喜歡石牛山風景的山友們依舊可以上山遠眺，運動、舒心。

掉落的小鐵橋。（葉國杰提供）

圖中山友穿過圖中的岩洞後攀爬一小段山壁，就會抵達原來路徑上的小鐵橋。（資料照）

山友從岩洞鑽出，抓緊繩索攀爬山壁而上，持續攻頂就會來到已經掉落的小鐵橋處。（記者黃美珠攝）

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