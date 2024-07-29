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烏崁靖海宮千秋寶艦遶境 神明、信徒與漢光演習軍車同框

神轎隊伍與國軍戰車部隊迎面而過，構成台灣最美麗風景。（記者劉禹慶攝）

神轎隊伍與國軍戰車部隊迎面而過，構成台灣最美麗風景。（記者劉禹慶攝）

2024/07/29 14:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣最美麗的風景是人！馬公烏崁靖海宮3年1科千秋寶艦遶境祈福4天活動，今（29）日進入尾聲，大批信徒隨著千秋寶艦神轎隊伍，由烏崁往馬公方向步行，巧遇大批漢光演習國軍裝甲部隊移防，一邊是澎湖人虔誠的宗教信仰，另一邊則是實質保家衛國的國軍部隊，畫面異常柔和，展現台灣強韌的生命力。

位在馬公市與湖西鄉交界的烏崁靖海宮，主祀文衡聖帝（關公），供奉趙康顏王葉5府千歲，兄弟廟包括馬公嵵裡水仙宮、湖西鼎灣開帝殿、白沙赤崁龍德宮、白沙吉貝武聖廟、

馬公興仁懋靈殿、馬公風櫃溫王殿、馬公山水上帝廟、馬公鎖港北極殿等，此次海陸出巡繞境半個澎湖本島。

今日海陸出巡活動進入第4日，接近活動的尾聲，雖然一路跟隨的信眾開始有些疲憊，但在堅毅的信仰支持下，仍是戮力走完全部行程，在烏崁往馬公的方向，先是遇到國軍5輛裝甲車，接著3輛戰車，其他各式軍車，總共10多輛軍事車輛移動，雙方隊伍在大馬路巧遇，各盡其職、善盡本分，一同打拚台灣美好的未來。

這些裝甲車隊是參加漢光操演實兵實彈演習部隊，凱米颱風緊接來襲，又投入協助運輸滯留旅客及地方災後重建工作，待任務及風災協助工作告一段落後，才能整軍待發，返回駐地營區休整。兩軍在路上巧遇，旁觀的民眾都認為，一邊是澎湖人最虔誠的宗教信仰，另一邊則是保家衛國的國軍部隊，同框畫面絲毫不違和，反而是台灣最美麗的風景。

神明與戰車都是包圍台灣子民，同框畫面一點都不違和。（記者劉禹慶攝）

神明與戰車都是包圍台灣子民，同框畫面一點都不違和。（記者劉禹慶攝）

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