凱米颱風過境 陳光復白沙、西嶼勘災

後寮碼頭防波堤受損，澎湖縣長陳光復前往巡視。（澎湖縣政府提供）

2024/07/29 13:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風過境澎湖，首要之務是先恢復海陸交通，再來是重建家園；澎湖縣長陳光復繼澎湖機場慰勞辛苦工作人員後，今（29）日前往白沙鄉及西嶼鄉進行勘災。對於地方漁民因颱風造成的災損表達關心，並責成相關單位全力協助輔導，碼頭設施損壞將迅速展開修復工作，以確保民眾與遊客安全。

陳光復指示，以天堂路觀光景點聞名的後寮碼頭，擋浪牆因受颱風、海浪沖刷，造成地基掏空坍塌、牆面破損、傾倒，嚴重影響民眾與遊客的安全，已請業務單位先進行緊急處理，待材料到齊後儘速修復。此外，碼頭周圍道路破損與垃圾都應一併處理，以提供民眾、遊客舒適安全的旅遊環境。

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另外每逢颱風，西嶼小門沙灘就會長浪湧入，海水倒灌導致路面破損和積水，甚至影響用路人的安全。縣府團隊將與地方共同研議，在生態保護與民眾安全間取得合適的解決方案。至於漁民因颱風造成的災損，將請各鄉市公所協助統計，澎湖縣政府會全力協助漁民向中央爭取補助，降低漁民損失。

今日巡視災情，澎湖縣議員魏睿宏、宋昀芝、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、工務處長林文藻、農漁局長陳高粱、白沙鄉長宋萬富、西嶼鄉長李添進都一同下鄉關心地方，並為民發聲，提供各項建言，早日重建災後家園。

西嶼箱網養殖受災戶，向縣長陳光復陳情損失。（澎湖縣政府提供）

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