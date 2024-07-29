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台糖允提供3處土方暫置場 八掌溪疏濬明起進場

八掌溪主要支流赤蘭溪淤積嚴重一再造成水患。（記者蔡宗勳攝）

八掌溪主要支流赤蘭溪淤積嚴重一再造成水患。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/29 13:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「凱米」颱風侵襲造成八掌溪中游嚴重水患，縱貫鐵路的路基甚至被沖走，這次除豪大雨惹禍外，八掌溪淤積嚴重致阻撓水流被視為罪魁禍首，為解決八掌溪清淤土方無處可去的窘境，立委蔡易餘今天邀集相關單位研商，台糖同意提供3處土方暫置場，分別在水上外溪州1處、台南後壁2處，明天第五河川分署就可進場進行疏濬工作。

蔡易餘指出，由於清淤土方缺乏暫置場所，嚴重影響到疏濬作業，也讓這次災情更加慘重，在在凸顯問題的嚴重性，因而邀請經濟部政務次長何晉滄、第五河川分署、台糖公司開會協商，嘉義縣立委陳冠廷、嘉義市立委王美惠與台南市立委賴惠員也都場關切。

經過討論之後，達成幾項決議，首先是因應凱米颱風八掌溪淤積嚴重，有緊急辦理疏濬需要，台糖公司同意全力配合水利署作業，疏濬土方可立即運入台糖土地，相關行政程序可後補。

第二點為台南市及嘉義縣政府均同意免除台糖暫置土方土地地價稅，惟依據土地稅減免規則第8條第1項第10款規定「無償提供政府機關…使用之土地，在使用期間以內，全免。」即必須台糖無償提供使用，始可免除地價稅。

第三點請台糖公司儘速將無償提供水利署使用提送董事會決定，並請經濟部協助促成，最後請經濟部水利署全力趕辦八掌溪淤積，以提升河防安全。

立委蔡易餘邀集相關單位研商八掌溪清淤土方暫置事宜。（蔡易餘服務處提供）

立委蔡易餘邀集相關單位研商八掌溪清淤土方暫置事宜。（蔡易餘服務處提供）

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