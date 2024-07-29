竹縣民葉家齊捨棄談戀愛的時間陪慢性病母追夢 當選全國孝行楷模

新竹縣新埔鎮民葉家齊把談戀愛和考證照的時間，統統用來陪伴罹患有慢性疾病的媽媽追夢，贏得全國「長期陪護組」孝行楷模的肯定。（記者黃美珠攝）

2024/07/29 13:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年有2名鄉親當選全國孝行楷模，其中年僅31歲的新埔鎮民葉家齊，高雄醫學大學運動醫學系畢業後，為了照顧罹患慢性病長達10幾年的母親幫助她延緩失能，把本該用來談戀愛、考證照的時間，改用來陪年過半百的母親追夢~幫她報名上社大的古箏班，下班後接送，獲得縣府推薦內政部，果然當選全國「長期陪護組」孝行楷模，8月27日將跟另名新竹縣獲得全國「顯親傳孝組」孝行楷模的羅應浮一起接受內政部頒獎表揚。

葉家齊說，父母在他們兄弟國中期間離異，母親可能因此受到打擊而生病迄今，情緒的波動比較大。高中時他有次聽到母親提及，母親幼年曾想學古箏，但因家境問題而未果。

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大學畢業後，因為弟弟是職業軍人，他便返家就近尋找一份穩定的工作以照顧母親。

去年工作穩定後，他惦記著母親想學古箏的心聲，主動尋找各類資源，於是幫媽媽報名竹北社區大學古箏班，並請老師挑好琴，直接送媽媽去上課，媽媽果然因此而越來越快樂，甚至以古箏走出家門、進入社區會友，生活正面的自我實現感越堆積越多，對於長年為健康所苦的媽媽，打開了全新人生路。

葉家齊的主管沈維淇說，從去年開始，家齊平時工作負責，但是每週總有1天，一到下班時間就行色匆匆，原來他要從竹北趕回新埔接送其母上古箏課。他越觀察、了解家齊，就越覺得這個年輕人不容易，畢竟他也走過奉養病中親長的路，很多葉家齊孝養母親的程度，就連他也自嘆弗如。

沈維淇說，葉家齊早在2014年就獲得新竹縣表揚為縣內的孝悌楷模，沒想到他大學畢業後更是把談戀愛、考證照的時間都拿來陪伴母親，讓母親越來越快樂，真的很難得。

葉家齊說，從陪伴母親的經驗中，他深刻感受到，國人仍有很多人面對頑固的慢性疾病不是忌諱就醫，就是悲觀以對，事實上勇敢走出家門，搭配現有很多的公部門長照資源等，是可以給患者及其家人完全不一樣的生活品質的。這是他這次能獲得全國獎項肯定最想跟大家分享的心情。

縣府民政處表示，新竹縣今年「全國孝行楷模選拔」由各鄉鎮市機關、學校推薦出4名符合選拔標準且孝行事蹟卓越的候選人，經該處實訪後，於4月初召開「孝行獎新竹縣初選審查會議」審查，並依候選人的孝行作為分類組別進行評選，最後選出葉家齊、羅應浮代表新竹縣參加全國孝行獎的選拔複選，經內政部複選後，內政部認為2人都足堪全國為人子女者的表率。

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