新北推AI科技教育 發展小學3~6年級資訊教材

新北市教育局與康軒文教一同宣布啟動教材編寫計畫，教育局長張明文（中）、康軒文教總經理黃輝鐘（右4藍衣者）一同合影。（記者陳奕劭攝）

2024/07/29 12:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕AI時代全面來臨，新北市教育局與康軒文教事業合作，未來將於2年內完成專屬國小3年級至6年級的資訊教材，統一課程內容，不只讓國小學生有一致且系統性的學習進程，由簡入深培育資訊素養、還能打破新北都會與偏鄉的資訊落差。

新北市教育局今天（29日）舉辦「新北市國小資訊科技教材啟動記者會」，與康軒文教一同宣布啟動教材編寫計畫，教材規劃將分為人工智慧、運算思維、程式教育、資訊素養4大主題，並加入媒體素養教育課程。

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整體課程規劃中，3年級學生將認識作業系統、學習資訊素養，4年級生學習文書處理、積木式程式語言，5年級生學習程式語言、生成式人工智慧，6年級生學習影片編輯、協作平台運用，透過8冊教材逐步完善學生科技實力。

教育局長張明文表示，國高中有固定的資訊科技課程，但在國小是校定課程，因此實施上不會有統一的課程進度與內容。新北市重視AI時代的競爭力，讓資訊教材成為全新北市國小的市定課程，讓每一個孩子都具備AI科技素養。

板橋國小校長、新北市國小資訊團召集人華志仁表示，資訊教材採「任務導向」，學生不再是單向地學習工具性的操作，而是從發現問題、構思產出、互動合作進而解決問題。未來將程式語言開發、大數據、生成式AI運用等納入教材，讓學生能有一致且系統性的學習進程，打破都會與偏鄉的隔閡與藩籬，消弭數位落差。

AI時代全面來臨，新北市教育局與康軒文教事業合作，未來將於2年內完成專屬國小3年級至6年級的資訊教材。（記者陳奕劭攝）

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