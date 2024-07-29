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凱米重創高雄 111所校園災損1817萬

凱米颱風過後，高雄校園逐步清理復原中。（高雄市教育局提供）

凱米颱風過後，高雄校園逐步清理復原中。（高雄市教育局提供）

2024/07/29 09:53

〔記者許麗娟／高雄報導〕凱米颱風挾帶暴雨重創高雄，教育局統計，共有111所學校受影響，災損金額估計1817萬元，各校積極投入災後復原工作，暑期活動彈性調整。

高雄市教育局表示，在國軍、水利局、民政局的大力協助下，有效加速排除抽水進度，目前包括高中、國中、國小校園積淹水情形已逐步排除，降低登革熱疫情風險。

截至目前，高雄市共有111所學校受到凱米颱風影響，災損金額估計達1817萬元，其中，桃源國中校舍受損嚴重，待聯外道路搶通後將全力展開復原工作。其他學校的復原工作也正持續進行，部分學校因電力設備檢修等因素，暑期活動及課後照顧服務可能受到影響並彈性調整。

國小暑期育樂營及課後照顧班部分，教育局已請各校視情況評估是否如期辦理，務必妥善與家長溝通說明並依規定辦理退費事宜。私立幼兒園方面，已有19所通報災損，教育局已督請各園以幼兒安全為優先，儘速完成復原工作，並彈性調整安排暑期活動丶積極協助需要的家庭提供教保服務。

教育局長吳立森表示，感謝各界協助學校災後復原，將持續關注各校復原進度，確保師生在安全環境中學習。

凱米颱風過後，高雄校園逐步清理復原中。（高雄市教育局提供）

凱米颱風過後，高雄校園逐步清理復原中。（高雄市教育局提供）

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