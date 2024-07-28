高雄三民區4天抽水任務完成 張博洋：感同身受住戶的無奈
2024/07/28 23:43
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄三民區某大樓地下室泡在水中，市府協同國軍花了4天時間抽水，終於在今晚可穿雨鞋進入地下室!全程在場的市議員張博洋除感謝給予協助的所有人，也感同身受住戶心情的複雜與無奈，強調會盡可能協助爭取最大補償方案。
張博洋指出，抽水現場最大的12吋機具及國軍弟兄們，今日陸續撤離三民區某大樓，象徵為時4天的抽水作業完成階段性任務，截至今晚9點，大樓地下室的淹水終於抽到不需穿雨鞋也能行走的狀態，水利局長蔡長展也全程坐鎮，處理各項突發難題。
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他提到抽水機具撤離時，因為抽水機加上後面三層樓長的管線實在太重，現場人員花了很大一番力氣，才終於將整個設備搬離電梯井，真的非常感謝海軍水下作業大隊的弟兄們，辛苦了！
張博洋表示，包括康裕成議長、黃香菽議員也在現場陪同，關心災戶們還有哪些問題要陳情、哪些問題需要政府及民代協助；外界關注的拖吊業者喊價問題，市府行政暨國際處、消保官也都抵達現場協助，確保抽水後的拖吊作業能以公道合理的價格委任，將車輛一一拉出，當第一台車被拉出地下室時，心裡有種暫時鬆了一口氣的感覺，終於！
張博洋說，經歷多日的風雨折騰、車輛壞損的龐大損失，家園還沒整理完明天又要上班，住戶們的心情想必非常複雜與無奈，這幾天一路陪同的民代及市府官員們也都感同身受。
當然，民代的工作就是把市民朋友的心聲、需求，反映給政府，盡可能爭取最大的補償方案，協助市民這段時間生活的不便，同時，也會在日後要求水利局等局處，提出淹水原因檢討及改善措施，將天災的傷害降到最低，也謝謝這段時間給予三民區協助的所有人。