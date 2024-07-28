凱米甩尾降狂雨 水利署：時雨量破200年保護標準

水利署長賴建信針對治水計畫向總統賴清德簡報。（記者陳彥廷攝）

2024/07/28 23:06

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風遠颺卻甩尾為高雄、屏東帶來大雨，水利署長賴建信昨天陪同總統賴清德至屏東勘災，簡報內容指出，這次的颱風「迴南風」，造成甩尾大雨，台中以南至屏東全超過全國首善之都台北的雨水下水道保護標準，面對氣候變遷，水利署將提出新的治理計畫。

水利署簡報時指出，颱風從宜、花登陸，但因中央、雪山山脈，因此北部雨量較少，在彰化、雲林以南尤其高、屏，是降下大雨，從北港溪、朴子溪、八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪、二仁溪到高屏溪的累積雨量，全都至少超過50年設計保護標準，且其中多條溪更是直接突破200年的保護標準。

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據水利署簡報資料，時雨量部分以高雄126毫米為最多，屏東123毫米次之，嘉義118毫米、台南105毫米，賴建信指出，台中97毫米、彰化84毫米、南投94毫米、雲林91毫米也已超過全國最完善的台北市雨水下水道保護標準的78.8毫米，之所以會如此，是因颱風迴南風造成大雨一直下，致超過保護標準。

水利署在經濟部及行政院指示，未來因應氣候變遷，將會提出新的治理計畫，賴建信表示，最主要方針是希望是淹水面積越來越小，退水時間越來越快，在屏東部分會分為屏北、屏南據地型進行不同治理策略，如屏南加強排水、滯洪池、抽水站及堤防加高；屏北人口較多，人口密集區則是朝進行加速排洪方向。

賴建信說明，近年雨量屢屢超過保護標準，在沿海、河口處原本的抽水站是依5年保護標準設計，但在氣候變遷下常常遇到破100年保護標準的雨量，因此計畫會改為更大量抽排設施，且增設備援功能，並如何預防且還可讓退水更快。他強調，雨量常常多於100年保護標準，若要加速退水，就是在「水尾」靠海處，在避免潮汐影響下，以大型抽水站將水量抽出，先把內水水位降低，上游內水就會加速排往下游再經抽排排出，不在民宅聚集區肇致積淹水。

賴建信表示，颱風前經指揮官指示，將全國140多個滯洪池全都清空，但這個大雨是下到滿出來，未來計畫中，也希望在既有滯洪池下配合水尾抽排措施排水，至於外界難免會有工程是否有效疑慮，對此，他以屏東武洛溪大仁支線為例，他說，在2021年曾有整天下了277.5毫米，大仁科大門口就淹了1.7公頃及10小時的災情，但滯洪池啟用後發揮功效，這次凱米整天下了531毫米，卻未曾出現淹水，也讓學校受到保護。

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