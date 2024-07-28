執勤被撞斷手筋「顛倒勇」 桃園義交陳保休養半年又上工

陳保樂當桃園市交通義勇警察大隊隊員。（記者周敏鴻攝）

2024/07/28 22:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市交通義勇警察大隊隊員陳保，去年被闖入交通管制路段的計程車撞上，致右手掌斷裂4根手筋，治療休養半年恢復後，立刻重回街頭執行交管勤務，友人問他「不怕再被撞嗎」？他打趣地回說：「我可是陳大膽呢！」展現「打斷手骨顛倒勇」的精神。

現年50歲的陳保高中時到照相館當助理，畢業後當攝影師，曾兩度赴中國發展，2019年返台後不久，中國爆發武漢肺炎，疫情蔓延全球，他也暫停工作，發現回歸平淡生活也很棒，當好友相約參加義交，他報名、受訓後於2021年成為隊員。

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常頂著艷陽或大雨的交管勤務並不輕鬆，但陳保不喊苦，每逢孩童穿越道路時都趨前引導；曾有工地怪手正要開上板車，老翁硬闖要從下方鑽過，被他緊急拉住；也遇過工程人員在車旁拿工具，客運經過有視線死角，千鈞一髮時他拉開工程人員，才沒發生傷亡憾事。

去年2月1日上午，陳保在中壢區1處工地外執勤，1輛計程車失控衝入管制區內撞倒他，致右手背慘遭告示牌的銳角割傷濺血，緊急開刀接回手筋，休養半年後才復原。

「能保護他人，承受風險是值得的。」陳保希望義交能得到大家更多尊重，他曾阻擋外送員騎車進入管制路段，對方卻出言不遜，還找來多位外送員助陣，直到警察趕來才散去，他建議法律明文賦予義交權力與保障，民眾也能尊重義交的指揮權，才能共同維護交通安全。

陳保樂當桃園市交通義勇警察大隊隊員。（記者周敏鴻攝）

陳保執勤時遇上計程車衝入管制區，右手背慘遭割傷。（陳保提供）

陳保的攝影作品。（陳保提供）

陳保的攝影作品。（陳保提供）

陳保的攝影作品。（陳保提供）

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