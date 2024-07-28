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石門水庫灌飽飽！遊客倍增搭艇欣賞滿庫美景

石門水庫灌飽飽，遊客開心湧入搭艇遊湖欣賞滿庫美景。（記者李容萍攝）

石門水庫灌飽飽，遊客開心湧入搭艇遊湖欣賞滿庫美景。（記者李容萍攝）

2024/07/28 19:38

〔記者李容萍／桃園報導〕凱米颱風過境後，北部重要水庫之一的石門水庫灌飽飽，蓄水量接近滿庫，今年3月原本水庫乾旱露出頭的「阿姆坪土地公廟」、「酋長石」、「夢幻草原」等水情指標景點紛紛沉入水下。阿姆坪碼頭、薑母島碼頭在凱米颱風後啟動遊湖路線，桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春今天下午表示，颱風過後第一個週休假日，石門水庫水位滿庫，再現去年7月滿水位遊湖風光，較颱風過境前的假日吸引超過一倍以上遊客遊湖，欣賞接近滿庫的湖光山色。

石門水庫時隔近9個月終於重現去年11月初的滿庫水量，原本今年3月雨量不及往年的乾旱影響，包括「阿姆坪土地公廟」、「酋長石」、「夢幻草原」等乾旱景點一一露出，吸引遊客登岸遊覽，如今短短6天，凱米颱風帶來逾1座石門水庫的入流量灌飽水庫後，這些乾旱景點也跟著「掰掰」、不見蹤影了。

陳咪春表示，石門水庫重現滿庫風景難得，現在阿姆坪碼頭遊湖路線行駛、薑母島碼頭均可遊湖靠岸登島觀光，由於颱風過後，水庫上游許多漂流木，這幾天遊湖路線無法行駛至新溪口吊橋，北水分署預計這幾天完成漂流木打撈作業，該公會預計8月初可重啟溪口線的遊湖，歡迎民眾利用暑假來石門水庫遊湖，飽覽石門水庫滿庫的美景。

凱米颱風後，石門水庫灌飽飽，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭遊艇啟動遊湖登島。（記者李容萍攝）

凱米颱風後，石門水庫灌飽飽，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭遊艇啟動遊湖登島。（記者李容萍攝）

凱米颱風後，石門水庫灌飽飽，遊客開心搭艇遊湖。（記者李容萍攝）

凱米颱風後，石門水庫灌飽飽，遊客開心搭艇遊湖。（記者李容萍攝）

凱米颱風後，石門水庫灌飽飽，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭遊艇啟動遊湖登島。（記者李容萍攝）

凱米颱風後，石門水庫灌飽飽，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭遊艇啟動遊湖登島。（記者李容萍攝）

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