凱米助攻石門水庫入流量逾1座水庫 「1原因」暫不蓄滿

凱米颱風過境助攻石門水庫入流量逾1座水庫，大壩重現湖光山色美景。（記者李容萍攝）

2024/07/28 19:11

〔記者李容萍／桃園報導〕凱米颱風過境後全台水庫大解渴，短短6天，截至今（28日）晚上6點，石門水庫水位升至244.63公尺、距離滿水位37公分，蓄水量2億210萬噸，蓄水率98.5％，這也是石門水庫時隔近9個月，重回去年11月2日的滿庫水位，雖然颱風已遠離，集水區降雨已停歇，還有入流量持續進入水庫。

這次凱米颱風過境，原本只剩「半庫」的石門水庫一次灌飽飽，經北水分署統計，凱米颱風期間（23日凌晨至28日晚上6點）為石門水庫帶來累積雨量462毫米，入流量約2億1200萬噸（超過石門水庫滿庫蓄水量），這期間防洪操作放水約1億1400萬噸，水庫蓄水量約增加9800萬噸，水位上升13.41公尺，蓄水率增加48％。

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北水分署副分署長曾國柱表示，石門水庫蓄水量從凱米颱風過境前的1億餘噸已飆升1倍接近滿水位，北水分署在防洪優先之下，依入流情形持續調節性放水（目前放水量約每秒100立方公尺），目前仍是入流高於出流，但是石門水庫的蓄水率暫時不會到100％，因為現在是汛期期間（豐水期），原則保留0.5至1公尺的水位作為防洪操作空間。

由於台灣現在到10月都是豐水期，北水分署確定今年豐水期供水穩定無虞，連同下半年二期稻作農田灌溉無虞，且若今年年底水庫還能維持滿庫的話，則從今年11月到明年5月的枯水期也能放心。

凱米颱風過境助攻石門水庫入流量逾1座水庫，大壩重現湖光山色美景，隨著遊客變多、遊艇密集穿梭大壩碼頭。（記者李容萍攝）

凱米颱風過境助攻石門水庫入流量逾1座水庫，遊客攜家帶眷駐足欣當大壩湖光山色美景。（記者李容萍攝）

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