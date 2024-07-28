力挺高市府災後整建 康裕成：超越莫拉克的雨量打不倒高雄

力挺高市府災後整建，康裕成說，超越莫拉克的雨量打不倒高雄。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/28 19:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米重創高雄，接續衍生了諸多政治口水!高市議長康裕成偕同市府相關局處四處會勘災情後，強調「超越莫拉克的雨量打不倒高雄」，議會將支持市府繼續建設高雄，讓高雄更好

議長康裕成引述相關統計資訊，凱米颱風挾帶狂風驟雨，高雄平地、山區單日最高雨量突破過去紀錄，加上適逢年度天文大潮，讓高雄25座滯洪池及119條區域排水全滿，成為近年最大風災。

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國軍弟兄、市府跨局處不間斷進行災後重建，多數大樓已完成抽水復電任務，更出動消防隊排煙車支援，為清理受災地下室的工作人員帶來清新空氣，她自己也因為第一線觀察各種救災模式、感覺「又長知識了」。

康裕成指出，接連幾日四處勘災，對高雄鄉親很是心疼，但更多的是感佩，並以身為高雄人為傲，她認為「外界的口水，並不會淹沒我們」，超越莫拉克風災的雨量，沒有將高雄人打倒，待太陽升起，高雄人依舊繼續向前行，展現純樸熱情、樂天知命與堅強韌性。

她進一步強調，陳其邁市長率領的市府團隊、議會全體議員及高雄市籍立法委員將和市民永遠站在同一陣線守護家園；而天災考驗讓政府看見不足，議會將支持市府一起建設高雄，讓高雄更好。

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