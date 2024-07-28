慘況曝光！凱米颱風釀土石流、路基掏空 南投國姓山區農路柔腸寸斷

國姓鄉南港村樟湖野溪土石流，聯絡道路遭大量石塊掩埋。（記者佟振國攝）

2024/07/28 17:59

〔記者佟振國／南投報導〕凱米颱風重創，南投縣國姓鄉南港村樟湖野溪爆發嚴重土石流，大量石塊、泥流溢過河道，災後滿目瘡痍。鄉長邱美玲向中央求援，預計明（29）日起調派重機具進駐搶修，由於樟楜野溪上游也是該村簡易自來水重要水源地，土石流重創管線等設施，導致近400戶居民無水可用，道路搶通之外，盡速恢復供水也是當務之急。

凱米颱風讓國姓鄉連下3天豪大雨，南港村九份二山山區累積雨量近1000毫米，造成多條野溪山洪暴發與土石流災情，其中樟湖野溪上游崩塌土石傾洩而下，已經撤至山下避難的住戶描述颱風登陸當晚聽到野溪上游發出轟降巨響，隔天前往勘查，住家聯外道路柔腸寸斷，農田全被土石埋沒。

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多個直徑逾2公尺巨大石塊將河道上的橋梁孔道完全堵住，導致泥流、石塊滿過河道，重創周邊房舍、農田，居民則是慶幸及早撤離，否則後果不堪設想，但想到滿地遍佈大型石塊，憂心後續復建不易。

鄉長邱美玲、村長洪永鎮、立委馬文君秘書黃湘睿前往勘災，邱美玲表示，昨天居民已自僱小型挖土機暫時清出水路加速排水，大型土石仍需中央伸援，已將災情查報農村水保署，希望明天調派大型重機具上山開挖。

樟湖野溪上游是南港村簡易自來水重要水源地，土石流重創管線等設施，山下近400戶無水可用，因為道路不通，現在山上約60戶還在停電，邱美玲也希望中央、縣府及台電能夠協助修復民生用水與電力設施，讓村民生活恢復正常。

長流村奉天宮附近山坡也是大面積崩塌，村長羅廣霖表示，崩塌地範圍為私有地，這次崩塌也是2、30年來最嚴重，下方就是1鄰的10多戶民宅，颱風季才剛開始，擔心再有颱風或豪大雨，住戶安全堪虞，也希望水保單位能夠協助整治。

至於長豐村居民出入與農產品運輸的十八份產業道路，大雨掏空路基，導致近半路面塌陷消失，只容小型車勉強通行，若路基持續流失，整條路恐將中斷。

國姓鄉長豐村十八份產業道路路基被大雨掏空，近半道路崩塌消失。（民眾提供）

國姓鄉長流村1鄰後方山坡大面積崩塌滑動，下方10多戶民宅岌岌可危。（記者佟振國攝）

國姓鄉南港村樟湖野溪土石流肆虐，原有的道路、農田被毀。（記者佟振國攝）

國姓鄉長邱美玲（右1）前往受災嚴重的南港村樟湖路沿線勘查，盼中央增援重機具加速搶災。（記者佟振國攝）

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