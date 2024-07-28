北市本週徵才釋795工作機會 新增綠能產業薪資上看50K

北市就服處於7月29日至8月2日將邀集17家廠商，共釋出795個工作機會。（台北市勞動局提供）

2024/07/28 17:18

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市就業服務處於7月29日至8月2日將邀集17家廠商，共釋出795個工作機會，本週新增「長庚國際能源」，為台灣最具代表性的電芯製造廠，力推大型儲能與再生能源，職缺從基層作業員到機械製圖副工程師皆有，工程師級以上的職缺每月經常性薪資皆達40K以上，機械製圖工程師更上看50K，勞動局提醒，欲投入智慧能源產業的民眾不要錯過。

勞動局表示，北市就服處於7月29日至8月2日將邀集17家廠商，共釋出795個工作機會，其中包含能源科技、餐飲、旅宿、娛樂休閒、門市零售、支援服務及長照服務等行業；而為響應地球永續願景，本週新增「長庚國際能源」加入徵才，職缺從基層作業員、設備維修技術員到機械製圖副工程師、電子電力、硬體軟體等各類工程師皆有，工程師級以上的職缺，每月經常性薪資皆達40K以上，機械製圖工程師更上看50K，欲投入智慧能源產業的民眾8月1日可至艋舺就業服務站加入徵才。

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勞動局補充，本週徵才活動7月29日於景美就服站，7月30日於內湖就服站、西門就服站及北投就服站，7月31日於西門就服站，8月1日於艋舺就服站，8月2日於西門就服站，活動時間皆為下午2至4時。

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