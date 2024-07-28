表揚人間土地公！30年里長整合二手市場 推動大台中環保市集

市府今天進行城區里長的表揚，其中北區八連霸金華里長蘇福安（右五）服務年資近30年。（市府提供）

2024/07/28 17:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕里長伯如同人間土地公，為感謝里長貢獻，台中市政府今天舉行城區里鄰長、民政、役政人員的表揚，共有348人接受表揚，其中，北區8連霸金華里長蘇福安服務年資近30年，整合中部最大的跳蚤二手市場，推動「大台中環保市集」，推廣循環經濟並照顧弱勢，深受地方敬重。

台中市政府今年規劃分城區、屯區、海線、山線4區，表揚里鄰長及民政、役政人員表揚活動，今天則是表揚來自中、東、西、南、北及北屯等6區13名特優里長、252名績優鄰長及72名服務年資超過20年的資深鄰長、6名績優民政人員及5名績優役政人員，共348人獲頒殊榮。

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副市長鄭照新感謝里鄰長用心為民服務，深耕地方不遺餘力，也肯定第一線基層人員的辛勞；他表示，台中市29區共有625位里長及1萬2524位鄰長，其中，中、西、東、南、北及北屯區等6區，可說是台中人口密集且精華的區域，市政各項推動更是仰賴各位里鄰長的協助。

民政局長吳世瑋指出，此次獲獎人員在里鄰及民政、役政業務推動上，都有相當傑出的表現與貢獻。其中北區金華里長蘇福安，服務年資近30年，為今年獲獎者中連任最多屆的里長，為人慷慨仗義、樂善好施，除打造中部最大二手市集，推動公眾參與環保事業，並積極推動里內各項基層建設，深受里民信賴與支持。

吳世瑋並表示，服務年資逾5年的東區新庄里長洪宗毅為全職里長，其妻蔡素華同時擔任新庄社區發展協會理事長，一同投入地方服務；另外，服務年資逾22年的北屯區平陽里長張連進，積極推動里內各項基層建設，亦熱心公益行善助人，結合地方寺廟或民間資源，協助弱勢家庭。

中市府表揚城區348名里鄰長及民政-役政人員（市府提供）

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