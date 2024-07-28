海保署拉警報！9遇險貨輪鄰近2國家公園4電廠 嚴防抽油疏漏污染

海保署拉警報，標示遇險貨輪可能危害的重要海洋生態區。（海保署提供）

2024/07/28 16:38

〔記者洪定宏／高雄報導〕凱米颱風造成台南、高雄、屏東、海域9艘貨輪遇險，不僅造成2人死亡、3人失聯、至少38只貨櫃落海漂流影響航安，更因總數多達約366噸油料，一旦外洩，可能危害鄰近的2座國家公園及4座電廠，海保署發出警訊，要求業者務必依規定抽油，否則將開罰30萬元至3000萬元。

海保署強調，9艘遇險貨輪在南、高、屏各3艘，其中1艘沉沒、8艘擱淺岸際，最北鄰近台江國家公園及嘉南多處重要濕地，最南鄰近墾丁國家公園，中間有小琉球，都是海鳥、珊瑚礁、鯨豚、海龜等重要物種與棲地的環境敏感區位，且整條海域涵蓋台電興達、南部、大林3座火力發電廠，以及核三廠等關鍵基礎設施，若海水被污染，將影響電廠運作。

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海保署統計9船油量為低硫燃油209.8噸、重油10噸、柴油135.3噸、潤滑油9250公升、液壓油1430公升，總數約366噸，均已關閉油閥，尚未發現外洩或污染現象，但擱淺在屏東加祿堂海巡安檢所附近的印尼籍伊莉安娜輪，殘油量多達約226噸，因砂礫混和灘的孔隙及滲透率較高，將提高防護措施。

因此，為防止抽油過程發生疏漏造成嚴重污染，海保署要求業者必須依照海污法規定進行，否則將裁罰30萬元至3000萬元。

印尼籍伊莉安娜輪殘油量最多，海保署提高防範措施。（海保署提供）

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