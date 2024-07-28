花蓮賞鯨船願投入協運接駁遊客 航港局：再研議

花蓮港8艘賞鯨船，共可協助運送500名乘客。（記者游太郎攝）

2024/07/28 14:57

〔記者游太郎／花蓮報導〕凱米颱風重創花蓮往北的對外交通道路，交通部鐵公路搶通前，雖緊急調度新台馬輪今天起連續3天投入疏運，但受限於班次和運量，不少民眾搶不到位置，預約不到位置，須繞行2/3個台灣回到工作崗位，賞鯨業者喊話希望開放賞鯨船支援接駁服務，透過「藍色公路」幫助鄉親度過交通黑暗期；但交通部船港局表示，賞鯨船疏運的可行性高不高，還要進一步研議。

蘇花公路原預計30日可全線搶通，台鐵北迴線原規劃29日恢復單線雙向通行，但27日深夜至28日的豪大雨，山上大量土石沖刷下來，導致台鐵災點災情擴大，增添搶災困難，通行時程也延至8月3日。

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航港局雖然緊急調度新臺馬輪，雖可載運45部小客車及642名旅客，但每天來回花蓮港至蘇澳港僅各1班次，整體乘載量不及鐵公路運輸量能，預約不到船票的民眾，只能搭乘火車到高雄，接著再改搭高鐵北上，導致原2個半小時可抵達台北的車程，至少拉長到約9小時，成為花蓮人北上最遙遠的距離。

多羅滿賞鯨業者昨向中央喊話，希望開放賞鯨船加入接駁行列，業者呂世明表示，0403地震重創花蓮北上對外交通時，同業即爭取藍色公路接駁服務，但卻不了了之，這次花蓮交通再遭重創，希望中央讓他們也有機會替鄉親服務。

呂世明指出，花蓮漁港共有8艘賞鯨船、總載客量達到500人，雖然船隻主要用於觀光活動，法規上限制乘載客人必須原港進出，但為了救急，賞鯨船可提供替代的海上交通方式，賞鯨船從花蓮港出發，2小時就可將乘客送至和平港，再轉搭火車北上。

交通部航港局副局長劉志鴻表示，賞鯨船業者希望能幫忙疏運，航港局相當感謝，協調新台馬輪與澎湖輪疏運，主要是可載人車，賞鯨業者所講的支援要再檢討看看，主要原因是民眾的需求是人與車的運輸，賞鯨船用作疏運可行性不高，且娛樂漁船是單一港進出包括到和平的接駁等，可能還要研議。

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