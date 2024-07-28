嘉義大華公路多處坍方阻斷 預計爭取9千多萬元架鋼橋
〔記者林宜樟／嘉義報導〕凱米颱風來襲，造成嘉義縣重要的公路縣道159甲線（大華公路）多處坍方、落石而阻斷，其中28公里處有大量土石坍方，最大石塊比車輛還大，嘉義縣長翁章梁等今天前往勘災時表示，工程單位提出兩項方案，建議以避災、離災為目標，道路截彎取直，興建鋼梁橋遠離沖蝕溝，並於橋梁兩端興建明隧道，概估經費9100萬元，將提報復建需求，爭取補助。
翁章梁、立委陳冠廷、議長張明達、番路鄉長蕭博勝、番路鄉代表會主席林宜清等人今天前往番路鄉159甲線大華公路勘查道路受損情形；翁章梁表示，凱米颱風在番路鄉和竹崎鄉山區強降1300豪米雨量，造成159甲線道柔腸寸斷，大小災害數十處，28公里處，41.2公里處發生大型邊坡崩坍，迄今無法進入。
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翁章梁說，該處地形易坍方，工程單位建議不要再沿著山壁進行重建，直接架鋼橋通行，若之後又坍方，土石就可從鋼橋下方流下，而不會造成道路毀損，縣府會努力向中央爭取經費，希望盡快重建；在供電及搶通道路部分，縣府與鄉市公所積極搶通中，造成不便望鄉親體諒，災情過後，會進行全面檢討，向中央爭取經費重建。
陳冠廷表示，將在國會爭取經費及相關建設，張明達也說，許多鄉親因為災害而造成生活不便，希望縣府能盡快爭取經費，讓民眾能夠正常生活。
縣府表示，凱米颱風造成山區、海區和平原道路受創嚴重，番路鄉縣道159甲線28公里、41公里及梅山鄉鄉道154-1線5公里附近大崩塌、縣道149甲沙沙哦橋及梅嶺大橋及梅山鄉151-1線8公里處因土石流失造成橋梁損壞；部分橋梁老舊通洪斷面不足，造成阻水導致溢堤急需改建，聯絡嘉義縣市的永欽二號橋梁等都需要中央協助復建及改建。