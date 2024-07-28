嘉義大華公路多處坍方阻斷 預計爭取9千多萬元架鋼橋

大華公路28公里處大片坍方。（記者林宜樟攝）

2024/07/28 14:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕凱米颱風來襲，造成嘉義縣重要的公路縣道159甲線（大華公路）多處坍方、落石而阻斷，其中28公里處有大量土石坍方，最大石塊比車輛還大，嘉義縣長翁章梁等今天前往勘災時表示，工程單位提出兩項方案，建議以避災、離災為目標，道路截彎取直，興建鋼梁橋遠離沖蝕溝，並於橋梁兩端興建明隧道，概估經費9100萬元，將提報復建需求，爭取補助。

翁章梁、立委陳冠廷、議長張明達、番路鄉長蕭博勝、番路鄉代表會主席林宜清等人今天前往番路鄉159甲線大華公路勘查道路受損情形；翁章梁表示，凱米颱風在番路鄉和竹崎鄉山區強降1300豪米雨量，造成159甲線道柔腸寸斷，大小災害數十處，28公里處，41.2公里處發生大型邊坡崩坍，迄今無法進入。

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翁章梁說，該處地形易坍方，工程單位建議不要再沿著山壁進行重建，直接架鋼橋通行，若之後又坍方，土石就可從鋼橋下方流下，而不會造成道路毀損，縣府會努力向中央爭取經費，希望盡快重建；在供電及搶通道路部分，縣府與鄉市公所積極搶通中，造成不便望鄉親體諒，災情過後，會進行全面檢討，向中央爭取經費重建。

陳冠廷表示，將在國會爭取經費及相關建設，張明達也說，許多鄉親因為災害而造成生活不便，希望縣府能盡快爭取經費，讓民眾能夠正常生活。

縣府表示，凱米颱風造成山區、海區和平原道路受創嚴重，番路鄉縣道159甲線28公里、41公里及梅山鄉鄉道154-1線5公里附近大崩塌、縣道149甲沙沙哦橋及梅嶺大橋及梅山鄉151-1線8公里處因土石流失造成橋梁損壞；部分橋梁老舊通洪斷面不足，造成阻水導致溢堤急需改建，聯絡嘉義縣市的永欽二號橋梁等都需要中央協助復建及改建。

縣府建設處長郭良江進行簡報。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（左起）、立委陳冠廷、議長張明達、番路鄉長蕭博勝及番路鄉代表會主席林宜清到大華公路大坍方處會勘。（記者林宜樟攝）

大華公路沿途多處土石坍方，還有巨大落石。（記者林宜樟攝）

大華公路沿途多處土石坍方，還有巨大落石。（記者林宜樟攝）

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