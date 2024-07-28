高雄興達養殖魚塭溝渠溢堤 漁民控橋梁改建基樁阻水流肇因

高雄興達養殖生產區約40公頃魚塭，在凱米颱風襲台期間淹成一片汪洋。（記者蘇福男攝）

2024/07/28 13:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄興達養殖生產區約40公頃魚塭，在凱米颱風襲台期間淹成一片汪洋，養殖魚蝦隨溝渠流失，初估魚損數千萬元，漁民指控肇因為崎漏橋改建工程基樁阻擋水流，要求發包單位高雄市府新工處賠償。

興達養殖生產區位於茄萣區興達和路竹區頂寮一帶，約有40公頃，主要養殖鱸魚、虱目魚和白蝦，7月25日下午凱米颱風帶來狂風暴雨，魚塭附近正在新建的崎漏橋溝渠溢堤，導致魚塭淹成一片汪洋，損失慘重。

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農業部次長黃昭欽今天上午10點前往魚塭勘災，養殖漁民黃掌文、黃男福等人指控崎漏橋新建工程的基樁阻擋溝渠3分之2水流，是造成溢堤主因，要求相關單位賠償損失。

黃昭欽表示，漁業損失有延遲性，漁業署今天上午10點與各縣市政府和水試所開會探討災損認定作業，關於硬體建設水路阻塞造成的損害，不論是天災或人為，都有相關處理辦法，中央會予以協助。

漁業署漁業建設組副組長補充說明，水和道路的公共工程屬地方政府權責，中央會予以支持，如因施工不當要回歸工程契約的工程保險，屆時由工程主辦機關做檢討，產業受損部分則由災害救助解決。

漁業署養殖組長陳文深說明，養殖魚塭損害損失部分已由市府和公所彙整給漁業署處理，如達現金救助標準會馬上公告，他說，天然災害救助是以公頃計算補助金額，都有明確規定，將根據漁民申報的放養量和面積計算，另有低利貸款半年免息等補助。

高市海洋局長黃登福表示，此次颱風高市漁業災損區域，包括茄萣、永安、彌陀、岡山、阿蓮和路竹等地，海洋局透過產銷班、漁會、養殖協會協助漁民彙報災情，公所也連日加班作業，他呼籲受災漁民趕快跟公所申報災情，海洋局將彙整受災資料給漁業署，趕快進行補助救助作業程序。

農業部次長黃昭欽（左）今天上午前往高雄興達養殖生產區魚塭勘災，聽取受災漁民的心聲。（記者蘇福男攝）

養殖漁民指控崎漏橋新建工程的基樁阻擋溝渠3分之2水流，是造成溢堤主因，要求相關單位賠償損失。（記者蘇福男攝）

崎漏橋改建工程的臨時便道基樁，卡住大批樹枝枯竹影響溝渠水流。（記者蘇福男攝）

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