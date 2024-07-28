阿里山國家森林遊樂區 7月29日上午8點恢復開園

阿里山林鐵支線7月29日起正常營運。（林鐵及文資處提供）

2024/07/28 13:18

首次上稿 12:59

更新時間 13:18（補充林鐵復駛時間）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕凱米颱風遠離，嘉義縣阿里山鄉降雨已趨於緩和，林業及自然保育署嘉義分署所轄阿里山國家森林遊樂區今天持續進行園區林木枝條清理、崩塌土石移除及環境整備等工作，嘉義分署表示，將於明天（29日）起恢復開園，服務遊客。

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林業保育署嘉義分署所轄觸口自然教育中心也於明日恢復開放；鰲鼓濕地森林園區週一例行性休園，週二（30日）起鰲鼓濕地生態展示館恢復開館，嘉義分署轄下步道將全面巡檢後視情形各別開放，最新開放情形民眾可至台灣山林悠遊網查詢。

嘉義分署提醒民眾，連日大雨過後土石含水量高，易有落石及坍方發生，呼籲暫時避免前往山區及步道，並隨時注意相關預報、警戒及交通路況，以維自身安全。

林鐵及文資處表示，阿里山林鐵3條支線已完成路線清理作業，並經巡檢路線、站體、平交道及試車均正常，配合阿里山國家森林遊樂區開園時間，沼平線及神木線明日上午9點起恢復正常時間行駛；祝山線7月30日凌晨正常營運（發車時間將於明天下午4點30分官網公告）。

阿里山國家森林遊樂區將於7月29日8點開園。（林業署嘉義分署提供）

阿里山國家森林遊樂區將於7月29日8點開園。（林業署嘉義分署提供）

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