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「凱米」重創古坑草嶺 張麗善：一週內搶通所有道路

雲林縣長張麗善（紅背心者）、古坑鄉長林慧如（紅帽者）等人今天到古坑草嶺村勘災。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善（紅背心者）、古坑鄉長林慧如（紅帽者）等人今天到古坑草嶺村勘災。（記者黃淑莉攝）

2024/07/28 12:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風重創古坑鄉草嶺村，山區多條道路因土石滑落、樹木傾倒中斷，今（28）日持續停班停課，縣長張麗善早上會同交通工務局長汪令堯、古坑鄉長林慧如前往草嶺村勘災。張麗善指出，將加派更多組開口契約廠商進駐協助，在一週內搶通所有道路，並爭取中央挹注經費加強山區水土保持相關改善，讓草嶺風華很快重現。

凱米挾帶強風及超大豪雨，造成雲林全縣有17、18鄉鎮傳出淹水災情，斗南、大埤、水林、口湖等鄉鎮有部分村落淹水都超過1公尺，截至今天中午全縣仍有6處積水未退，其中水林萬興、塭底淹水還有2、30公分。

縣府水利處表示，萬興大排潰堤部分已用大型太空包圍堵，海水退潮、加上抽水機抽取，預計下午即可排空；塭底因地勢低窪，只能靠抽水機抽取，最快要到今天晚上或明天早上才能全部排空。

草嶺村土石滑落、崩塌災情，今天搶修工作持續進行，村長陳兵通說，這次草嶺雨量實在太驚人，而且連下3天，加上先前地震頻傳，邊坡土石不堪連續大雨沖刷發生滑落，清完沒多久又滑落，很感謝交工局及公所開口契約廠商的協助，很快搶通或單向通車。

古坑鄉長林慧如表示，這次颱風真的是重創草嶺，感謝村長、草嶺村民及縣府與開口廠商盡力搶通，後續復原、復建還需縣府、中央協助，大家一起努力。

張麗善指出，這幾天會有更多開口契約廠商進駐，加速路樹傾倒、土石流的清理，在一週內儘速搶通所有的交通要道與道路。

張麗善表示，目前山區的水土保持都是以爭取型方式進行，由水土保持署或立委來爭取，地方政府並沒有通盤檢討的權限，這次災情經驗發現山區必須有些溝渠能夠排水，這部地方、中央應該共同合作，尤其要聽取地方公所、在地村民的意見，進行通盤檢討及詳細檢視，提出遠程長治久安的規劃設計，避免災情發生。

雲林縣長張麗善（中）等人今天到古坑草嶺勘災。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善（中）等人今天到古坑草嶺勘災。（記者黃淑莉攝）

古坑草嶺多處道路已搶通但路邊仍有許多滑落土石還未清除。（記者黃淑莉攝）

古坑草嶺多處道路已搶通但路邊仍有許多滑落土石還未清除。（記者黃淑莉攝）

搶修人員今天持續加強清理古坑草嶺各道路傾倒的樹木及滑落土石。（記者黃淑莉攝）

搶修人員今天持續加強清理古坑草嶺各道路傾倒的樹木及滑落土石。（記者黃淑莉攝）

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