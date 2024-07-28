開園以來最嚴重災損 台南水道博物館陸、空雙管齊下復原

台南山上花園水道博物館由攀樹教練協助清除樹上可能掉落的斷枝。（館方提供）

2024/07/28 12:01

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館占地36公頃，是全國最大的國定古蹟，凱米颱風肆虐過後受災嚴重，共有超過70棵樹倒伏、近40棵樹木半倒，是自2019年開館以來，受創最嚴重的一次，館方除了總動員清理環境，也由攀樹教練從空中協助，陸、空雙管齊下，迅速復原，颱風一離開就恢復正常開園。

凱米颱風夾帶強風豪雨，擁有超過5000棵樹木的山上花園水道博物館，是南市文化局所轄各場館中，受災最嚴重的，園區一度積水，被網友打趣戲稱「水上博物館」，還有許多樹木傾倒，以及斷枝影響安全。

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暑假期間館方規劃走讀活動，不少團體及親子報名，為了保障遊客的權益及安全，館方在停班停課期間，也利用風雨空檔忙著搶修，先清除影響道路通行的樹枝，並由一草一木工作室具有樹木修剪認證的攀樹教練協助，移除可能造成危險的枝幹，在確認安全無虞下，順利開園。

文化局長謝仕淵指出，斷枝是災後處理時很大的困擾，以往會等到風雨停歇，土壤硬度恢復後，再藉由吊車等重型機具進場修剪，也因此延後開園時間，此次藉由專業人士協助，以快速安全方式處理，成果良好。

台南水道博物館因凱米颱風有許多樹木傾倒，館方動員迅速復原。（館方提供）

台南水道博物館因凱米颱風有許多樹木傾倒，館方動員迅速復原。（館方提供）

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