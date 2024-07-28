安平漁光島淹水深達80公分 迄今第5天仍未退

凱米颱風過境帶來豪雨，造成安平漁光島防風林內低窪處淹大水，水深達80公分，至今第5天仍未退水。（記者王姝琇攝）

2024/07/28 11:44

〔記者王姝琇／台南報導〕凱米颱風過境帶來豪雨，造成安平漁光島防風林內低窪處淹大水，水深達80公分，至今第5天仍未退水。漁光里長林寧峰表示，漁光路沒有排水系統，依賴日曬至少需要2週，恐成登革熱病媒蚊溫床，也擔憂斷枝落葉造成危險，盼林務局和市府協助想辦法解套。

安平漁光島漁光路與月牙灣間的木麻黃防風林，為林務局管轄，低窪處逢雨必淹，水面倒映著枯樹倒影有「限定版漁光忘憂森林」之稱。但此次颱風帶來豐沛雨量，防風林淹水深度及腰，林間木棧步道局部段被淹沒，落葉殘枝更是帶來隱藏危機，泡在水中已發出酸臭味，整體環境堪憂。

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林寧峰表示，漁光路全長1.8公里，僅南側有500公尺側溝，島內至今仍無設置排水系統，居民生活相當不便；此次凱米颱風帶來強風及豪雨，防風林低窪處24日就開始嚴重積淹水，水深達80公分，唯一的排水管被大浪沖來的泥沙堵住，無法將水排到外海，今日放晴後雖清通泥沙，但由於高度關係窪地積水還是排不出去，初估要日曬2個星期才能完全退去。

林寧峰說，眼下最擔心的是登革熱，另外就是放晴後民眾前來搶拍美景，這些大量斷枝落葉帶來危險，且樹木和落葉泡在水中已經出現酸臭味；目前苦於沒有足夠人力及資源協助清理，希望市府和林務局能重視並派員協助。

安平漁光島防風林雨後水面倒映著枯樹倒影有「限定版漁光忘憂森林」之稱，但美景背後其實隱藏不少危險。（記者王姝琇攝）

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