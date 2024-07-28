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東山山區落石倒樹壓毀水源管線 農民嘆重建困難

山泉水是山區農民澆灌作物、飲水主要來源，凱米颱風強風豪雨，造成山區嚴重坍方，落石倒樹除破壞水源地，也壓毀沿線水管，農民嘆重建困難。（記者王涵平攝）

山泉水是山區農民澆灌作物、飲水主要來源，凱米颱風強風豪雨，造成山區嚴重坍方，落石倒樹除破壞水源地，也壓毀沿線水管，農民嘆重建困難。（記者王涵平攝）

2024/07/28 11:14

〔記者王涵平／台南報導〕山泉水是東山山區農民澆灌作物、飲水主要來源，凱米颱風強風豪雨，造成山區嚴重坍方，落石倒樹除破壞水源地，也壓毀沿線水管，農民嘆重建困難，也呼籲近期要前往山區的山友遊客要注意安全。

凱米颱風造成平地淹水嚴重，民眾陸續完成復建工作，然東山偏遠山區道路處處可見坍方落石、倒樹，連攔沙壩都被大量土石沖毀，水源地（水頭）與管線都毀損，整理水源經驗豐富的70歲老農胡訓都直呼，沒見過這麼嚴重的狀況。

東山是台南椪柑、龍眼與咖啡主要產區，山區水源主要依靠水泉水，而為了取得乾淨的水源，水頭通常位於陡峭的山壁上，水源地的管理除了平常要巡水頭，佈線在原始林等山區的數百公尺管線，有時會被落石、除草機等意外毀損，也要前往接管修復。胡訓表示，現在要前往水頭，除了要先清除路上落石與倒樹，水頭環境與管線沿線的狀況還不清楚，要完成重建實在是難度很高。

凱米颱風過境後，怪手昨日開始進入山區整理主要道路坍方落石，李子園社區產業協會理事長陳瑩如表示，往茶園部落的道路，可通往大獅嶺稜線，往北可往大凍山，往南可往仙公廟崁頭山，目前有不少山友遊前往，登山健行順道品嘗東山咖啡，但目前沿線有不少落石嚴重的路段，呼籲民眾上山時要注意安全。

山泉水是山區農民澆灌作物、飲水主要來源，凱米颱風強風豪雨，造成山區嚴重坍方，落石倒樹除破壞水源地，也壓毀沿線水管，農民嘆重建困難。（記者王涵平攝）

山泉水是山區農民澆灌作物、飲水主要來源，凱米颱風強風豪雨，造成山區嚴重坍方，落石倒樹除破壞水源地，也壓毀沿線水管，農民嘆重建困難。（記者王涵平攝）

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