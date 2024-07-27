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桃園乙未客家戰役文化季 夏夜音樂會掀最終高潮

活動最後，1895乙未保台戰役英烈遺族代表一同上台，獻上LED蠟燭，緬懷乙未戰役保衛家園的先烈。（記者黃政嘉攝）

活動最後，1895乙未保台戰役英烈遺族代表一同上台，獻上LED蠟燭，緬懷乙未戰役保衛家園的先烈。（記者黃政嘉攝）

2024/07/27 23:55

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局7月6日起舉行「義勇祭—2024乙未客家戰役文化季」，今晚夏夜音樂會邁入活動最終高潮，山城藝造舞團攜手龍潭愛樂管弦樂團，透過現代舞及音樂詮釋客家先民保衛家園的情感與意義。

今晚「義勇獻藝」夏夜音樂會於平鎮區乙未保台紀念公園登場，音樂會結合在地里民譜唱誠摯古樸的社區歌謠，以及實力派客家歌手輪番上陣，此外，山城藝造舞團及龍潭愛樂管弦樂團攜手合作，整場演出融合傳統與現代元素，最後舞者也帶領現場貴賓及1895乙未保台戰役英烈遺族代表一同上台，獻上LED蠟燭，緬懷乙未戰役保衛家園的先烈，感念客家先民的「義魄」與「忠勇」精神。

客委會副主委范佐銘表示，桃園市政府「乙未客家戰役文化季」系列活動不僅紀念保家衛民的客家先民，體現客家的忠義精神，同時讓後代子孫有機會更認識這片土地的歷史，期盼在多元文化的台灣社會中，更強化國人對家鄉國土的凝聚力。

桃園市客家局指出，今年度「乙未客家戰役文化季」系列活動自7月6日起，為期三週的時間，以多個創新體驗活動，帶領不同年齡層的民眾沉浸體驗乙未戰役的歷史意義，讓大小朋友更深入瞭解客家族群保家衛土的堅毅精神。

山城藝造舞團攜手龍潭愛樂管弦樂團，透過現代舞及音樂，詮釋客家先民保衛家園的情感與意義。（記者黃政嘉攝）

山城藝造舞團攜手龍潭愛樂管弦樂團，透過現代舞及音樂，詮釋客家先民保衛家園的情感與意義。（記者黃政嘉攝）

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