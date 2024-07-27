台南安中路成「漂漂河」 台江公民提解方

凱米颱風期間，鹽水溪排水的水位高漲，海佃路1段麥當勞附近社區巷道也淹水。（台江流域志工提供）

2024/07/27 21:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風造成台南部分地區積淹水嚴重，以往重災區安南區安中路亦成「漂漂河」。台江流域志工呼籲市府加速鹽水溪排水系統整治，才是根本之道。

10幾年來，台江流域志工接力守護河川，推動流域治理運動，此次風災，台江流域志工從各自社區進行即時淹水調查記錄，發現25日下午3時到4時淹水的時雨量為23毫米，海尾朝皇宮廟埕並未淹水，可是長溪路、安中路1段卻淹水。

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推測可能是因為西側的北安路路堤效應，以及發源於南科的鹽水溪排水位（外水）高於社區內水的水位，減緩重力排水，加上短時間強降雨，才造成淹水，只要鹽水溪排水外水位一降，淹水就快速退去。

7月26日則是下午4時到5時的時雨量是52毫米，超過大雨標準，此時南科安定地區時雨量57毫米，也超過大雨標準，鹽水溪排水（鹽排）中上下游皆大雨，水位高漲，社區內水無法重力排出，海尾廟口、海佃路、長溪路、安中路、長和路、本原街等路段傳出淹水。

台南社大台江分校執行長吳茂成表示，然而在這同時間，因為曾文溪排水線拓寬、以及安佃國小操場設計滯洪池等「還地於河」措施，十二佃流域志工紀錄調查發現十二佃大部分地區則未淹水，外界部分聲音質疑台南花錢治水無效，不盡合宜，不如大家共同討論、共同守護，推動家鄉流域整體治理，面對極端氣候威脅，謀求更好的未來。

台江流域社群建議水利署及市政府，趕緊依據鹽水溪排水治理計畫，加速興建5號、6號滯洪池，在中上游減輕鹽水溪排水負擔，以利中下游的六塊寮及海尾寮排水的社區內水可以重力排出。

此外，因應台南都會區快速開發，應比照新北市做法，提高出流管制標準，擴大新開發地區的滯洪面積，營造海棉城市，

吳茂成並建議，定期召開流域治理公民會議，共同討論，讓市民了解拓寬排水線、廣設滯洪池，還地於河的重要性，公私協力，及時記錄在地排水線水岸縫合、洪氾風險，因應日益嚴重的極端氣候挑戰，共同守護家園。

凱米颱風期間，十三佃本原街一段積淹水景況。（台江流域志工提供）

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