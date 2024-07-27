廣達游藝獎今頒獎 林百里：助學子從「taker」變「giver」

教育部與廣達文教基金會共同主辦「第15屆廣達游藝獎」今頒獎，表揚參與113學年計畫的19個縣市盟主。（教育部提供）

2024/07/27 17:59

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部與廣達文教基金會共同主辦「第15屆廣達游藝獎」今頒獎，廣達集團董事長林百里表示，基金會幫助學子從受助者「taker」轉變為貢獻者「giver」，已在各自領域發光發熱，為社會發展做出貢獻，基金會將持續為教育發展貢獻心力。

教育部次長林騰蛟表示，教育部自103年起與廣達文教基金會共同辦理廣達「游於藝」計畫邁入第11年，今年是廣達文教基金會25週年慶，基金會長年致力於推動教育創新，縮短城鄉差距，並透過「藝術教育」、「科技教育」及「創新教育」三大計畫，協助學校、教師及學生轉型，培養學生的主動學習與解決問題能力，並在計畫推動的過程中給予學生最大的支持與協助，讓中小學師生有更多的機會親近藝術及瞭解藝術，112學年度展覽巡迴22個縣市、266所學校、培訓約4400位導覽小尖兵，總計約18萬人參與，落實108課綱核心素養精神。

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本屆「行政推手獎」由新北市教育局科長夏治強、校長謝添達及永福國小校長蔡明貴共同獲得，新北市教育局自11年前起與基金會合作推動游於藝計畫，每年投注資源支持相關活動，在27個行政區舉辦共201場次、140所學校參與，近27萬名師生參與，獲獎實至名歸。

導覽達人賽以學生為主，今年共1484人參與，導覽達人中學組首獎得主為新竹縣關西國中學生張淮葆、新北市三峽國中學生卓采君、雲林縣國立斗六高中學生陳祺毓，國小組首獎得主為桃園市青溪國小學生謝沂叡、金門縣中正國小學生郭宇紘、國立南科國際實驗高中國小部學生邱瀚賢。

導覽達人中學組優等得主為台中市私立衛道中學學生吳羽晰、新北市三峽國中學生陳筠晴、台南市興國高中學生李慧禎，國小組優等得主為雲林縣斗六國小學生蔡孝群、台中市仁愛國小學生陳亮邑、馬來西亞吉隆坡台灣學校學生李亦淇。

今也表揚19個縣市盟主及由各縣市盟主推薦的「游藝亮點獎」，共有10校獲卓越推廣典範學校、8校獲創意教學典範學校，今年還增設「特別獎」頒給台北市教育局，以表彰在112學年度北市參與各校的優異表現。

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