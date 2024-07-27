韓籍正妹空姐「台語廣播」口音超道地 網驚：以為台灣人

韓國空服員用「超流利台語」廣播，驚呆許多網友。（擷取自德威航空Instagram）

2024/07/27 18:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日南韓航空公司《德威航空》在社群媒體上傳了一段影片，只見一位韓籍空服員在機艙內用「台語廣播」，沒想到該名空服員不僅語速流暢，道地的口音也瞬間驚呆網友，紛紛大讚台語講的超好聽，「不用看字幕也聽得懂，超厲害！」

南韓航空公司德威航空在官方Instagram分享，一位韓籍空服員使用台語在機艙內廣播的影片，只見畫面中，該名空服員拿著電話筒，且手持筆記本十分專業，當她流利念著標準的台語廣播詞，讓不少人以為是「正港」台灣人在體驗空服員廣播。

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另外，德威航空官方表示，為了台灣的粉絲們，韓籍空服員花了很長一段時間準備台語的機內廣播，「大家覺得她說得如何呢？如果覺得說得還行的話，別忘了按個讚、給個愛心」。

影片曝光，引起掀起網友熱議，「100分，但還是聽的出來不是道地台灣人口音，但反而更親切更令人感動」、「比台灣人還標準！」、「好標準，這樣很多年長的阿公、阿嬤應該也可以聽得懂」、「還以為是台灣人來體驗，結果居然是南韓空服員」、「全部都聽得懂，真得很用心」、「他沒有講一句韓文，我不相信他是韓國人，太強了啦」。

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