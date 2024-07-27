台中媽王會13尊壇宴 媽祖及王爺起駕為全台風災祈福

台中13尊壇宴、媽王會時輪於樂成宮起駕。（寶光宮提供）

2024/07/27 17:24

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中13尊壇宴、媽王會時輪於樂成宮起駕，吸引上百名信眾到廟埕送駕，活動邀請嘉義新港奉天宮、台南安平開台天后宮、台中樂成宮及朝元宮等天上聖母及王爺尊駕，北上至台北松山慈祐宮參加藏傳佛教時輪金剛灌頂大法會，估計聚集近千名信眾為凱米颱風災民祈福。

台中寶光宮主辦13尊壇宴媽王會時輪活動，今天於樂成宮舉辦起駕儀式，信眾及號角隊、八家將陣頭、千里眼、順風耳將軍、獅陣恭迎大媽起駕，儀式遵循道教古禮熱鬧非凡。

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樂成宮常務監事林木榮說，大媽分靈寶光宮恭迎祖廟樂成宮媽祖，一同參與13尊壇宴媽王會時輪活動，信眾榮幸親逢盛會。

出巡儀式恭請寶光宮、樂成宮媽祖起駕，而除了台灣知名媽祖廟同行，包括馬鳴山鎮安宮五年千歲、梧棲富美宮池府千歲、龍天堂天上聖母、新營太子宮中壇元帥、福盛閣持明聖母會、艋舺龍山寺觀世音菩薩等宮廟神明，共計13間宮壇、30多尊神明蒞臨時輪會場。

寶光宮住持田乃文表示，此次時輪金剛大灌頂法緣殊勝，聚集超過百年廟宇共同為台灣民眾祈福，也展現人民包容不同信仰現況。

與會信眾強調，時輪金剛大灌頂法會將由藏傳佛教覺囊嘉察法王主法，宮堂打破宗教圍籬，不分教派也感受法王慈悲震攝力，而天上聖母為保佑台灣海洋聖者，為了護衛台海和平趕赴盛會。

信眾恭迎樂成宮大媽起駕。（寶光宮提供）

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