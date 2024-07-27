為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中媽王會13尊壇宴 媽祖及王爺起駕為全台風災祈福

台中13尊壇宴、媽王會時輪於樂成宮起駕。（寶光宮提供）

台中13尊壇宴、媽王會時輪於樂成宮起駕。（寶光宮提供）

2024/07/27 17:24

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中13尊壇宴、媽王會時輪於樂成宮起駕，吸引上百名信眾到廟埕送駕，活動邀請嘉義新港奉天宮、台南安平開台天后宮、台中樂成宮及朝元宮等天上聖母及王爺尊駕，北上至台北松山慈祐宮參加藏傳佛教時輪金剛灌頂大法會，估計聚集近千名信眾為凱米颱風災民祈福。

台中寶光宮主辦13尊壇宴媽王會時輪活動，今天於樂成宮舉辦起駕儀式，信眾及號角隊、八家將陣頭、千里眼、順風耳將軍、獅陣恭迎大媽起駕，儀式遵循道教古禮熱鬧非凡。

樂成宮常務監事林木榮說，大媽分靈寶光宮恭迎祖廟樂成宮媽祖，一同參與13尊壇宴媽王會時輪活動，信眾榮幸親逢盛會。

出巡儀式恭請寶光宮、樂成宮媽祖起駕，而除了台灣知名媽祖廟同行，包括馬鳴山鎮安宮五年千歲、梧棲富美宮池府千歲、龍天堂天上聖母、新營太子宮中壇元帥、福盛閣持明聖母會、艋舺龍山寺觀世音菩薩等宮廟神明，共計13間宮壇、30多尊神明蒞臨時輪會場。

寶光宮住持田乃文表示，此次時輪金剛大灌頂法緣殊勝，聚集超過百年廟宇共同為台灣民眾祈福，也展現人民包容不同信仰現況。

與會信眾強調，時輪金剛大灌頂法會將由藏傳佛教覺囊嘉察法王主法，宮堂打破宗教圍籬，不分教派也感受法王慈悲震攝力，而天上聖母為保佑台灣海洋聖者，為了護衛台海和平趕赴盛會。

信眾恭迎樂成宮大媽起駕。（寶光宮提供）

信眾恭迎樂成宮大媽起駕。（寶光宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中旱溪媽今起駕 展開22天11個行政區遶境活動
2024/04/09 11:56

台中旱溪媽今起駕 展開22天11個行政區遶境活動
台中霧峰18家宮廟聯合大聖會 綠委何欣純祈福
2024/07/11 12:39

台中霧峰18家宮廟聯合大聖會 綠委何欣純祈福

平實重劃區夯 輕豪宅最後3字頭機會
慶媽祖生 法會、遶境、做公益
2024/05/02 05:30

慶媽祖生 法會、遶境、做公益

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播