中捷「尚水」！舊社站公共藝術 獲歐洲設計界奧斯卡銅牌獎

台中捷運首座公共藝術作品「尚水」獲得有「歐洲設計界的奧斯卡」之稱的A' Design Award and Competition裝置藝術設計銅牌獎。（台中市交通局提供）

2024/07/27 17:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運綠線通車後帶動沿線區域發展，尤其舊社站，周邊人口持續增加、商業活動加速擴張，中捷首座公共藝術「尚水」、首座微型圖書館及場地最大的練舞空間都設在舊社站，「尚水」近期更榮獲有「歐洲設計界的奧斯卡」之稱的A' Design Award and Competition裝置藝術設計銅牌獎。

中捷說，首座公共藝術「尚水」開啟改造舊社站的首部曲，為逢甲大學特聘教授鄭月妹與團隊所設計製作具有前瞻性的藝術作品，簡約的形式融入在地特色與土地記憶，以公共藝術見證舊社百年發展歷史，「尚水」近期更榮獲素有「歐洲設計界的奧斯卡」之稱的A' Design Award and Competition裝置藝術設計銅牌獎。這個設計大獎每年表彰來自世界100多個國家在設計和創新領域的傑出成就者，是目前國際上規模最大、最負盛名、最具影響力的設計獎項之一，獲獎代表作品已達世界卓越品質肯定。

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此外，中捷將舊社站1樓內部規劃為「捷舞103」練舞空間，除了有洗手間、插座等設施，更裝設多處大面落地鏡，供民眾免費自由練舞，提升環境舒適度，加裝增壓風扇、鋪設全新地坪，讓舞者能更舒適、安全地排練，開放至今累計有上萬人次使用。

舊社站廣場也設有兩座充滿設計感的木構空間，是中捷首座微型圖書館，民眾可自由借閱書籍。中捷為了讓民眾進入廣場時充滿綠意盎然與通透感，移除原有花台灌木，改鋪設草皮，避免花台藏匿蚊蟲，以綠美化營造民眾舒適的休憩空間。

舊社站1樓內部規劃為「捷舞103」練舞空間。（台中市交通局提供）

舊社站的微型圖書館讓民眾自由借閱。（台中市交通局提供）

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