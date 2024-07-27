為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米颱風走了 台南兒童安全夏令營開心登場

今年兒童交通安全夏令營，今日於大台南交通教育主題館正式展開。（記者洪瑞琴攝）

今年兒童交通安全夏令營，今日於大台南交通教育主題館正式展開。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/27 15:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風攪局，許多活動未能如期進行，今年兒童交通安全夏令營，幸好未受影響，今（27）日於大台南交通教育主題館正式展開，廣受小朋友喜愛的救援小英雄波力，與大小朋友一起互動唱跳，讓大家好開心又解悶！

市長黃偉哲到場與小朋友同樂，並提醒大家注意交通安全。黃偉哲表示，學生開始放暑假易增加交通事故，開罰不是目的，能夠做好交通安全才是原則，因此對成人開罰不如從小朋友開始宣導觀念，希望透過寓教於樂活動，從小培養交通安全習慣，也讓小朋友和大人雙向教育。

今年適逢「台南400」，夏令營活動擴大主題活動，更結合傳統夜市小遊戲的闖關體驗，家長帶著小朋友像是在「迺夜市」，從認識交通標誌、正確通過馬路，以及安全搭乘公共運輸等實際體驗。

此外，人氣卡通波力的主角安寶、羅伊和赫利也會隨機出現在不同場次與大家一起互動，只要完成護照上所有的關卡挑戰，集滿印章後即可獲得專屬小贈品。

交通局長王銘德說，今年已經第3年舉辦兒童交通安全夏令營，希望持續透過多元的遊戲來加深小朋友對交通安全的認識，從小紮根正確的交通安全觀念。

接下來還有8月10、25日二天的上、下午各1梯次，將分別在7月29日、8月19日上午10時於交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放報名。

救援小英雄波力與大小朋友一起互動唱跳。（記者洪瑞琴攝）

救援小英雄波力與大小朋友一起互動唱跳。（記者洪瑞琴攝）

今年兒童交通安全夏令營，救援小英雄波力應援。（記者洪瑞琴攝）

今年兒童交通安全夏令營，救援小英雄波力應援。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米發威！ 國道1號中彰路段暴雨像瀑布
2024/07/25 08:40

凱米發威！ 國道1號中彰路段暴雨像瀑布
中橫靈甫橋坍方路段 今午搶通單向車道
2024/07/27 15:29

中橫靈甫橋坍方路段 今午搶通單向車道

半甲子鉅獻 春木林打造完美建築
凱米直撲宜蘭 國5晚間6時起封閉頭城蘇澳雙向路段
2024/07/24 17:20

凱米直撲宜蘭 國5晚間6時起封閉頭城蘇澳雙向路段
竹縣尖石竹60線道車流多、雜草擋視線 民盼比照北橫修繕
2024/07/25 15:01

竹縣尖石竹60線道車流多、雜草擋視線 民盼比照北橫修繕

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播