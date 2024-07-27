凱米颱風走了 台南兒童安全夏令營開心登場

今年兒童交通安全夏令營，今日於大台南交通教育主題館正式展開。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/27 15:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風攪局，許多活動未能如期進行，今年兒童交通安全夏令營，幸好未受影響，今（27）日於大台南交通教育主題館正式展開，廣受小朋友喜愛的救援小英雄波力，與大小朋友一起互動唱跳，讓大家好開心又解悶！

市長黃偉哲到場與小朋友同樂，並提醒大家注意交通安全。黃偉哲表示，學生開始放暑假易增加交通事故，開罰不是目的，能夠做好交通安全才是原則，因此對成人開罰不如從小朋友開始宣導觀念，希望透過寓教於樂活動，從小培養交通安全習慣，也讓小朋友和大人雙向教育。

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今年適逢「台南400」，夏令營活動擴大主題活動，更結合傳統夜市小遊戲的闖關體驗，家長帶著小朋友像是在「迺夜市」，從認識交通標誌、正確通過馬路，以及安全搭乘公共運輸等實際體驗。

此外，人氣卡通波力的主角安寶、羅伊和赫利也會隨機出現在不同場次與大家一起互動，只要完成護照上所有的關卡挑戰，集滿印章後即可獲得專屬小贈品。

交通局長王銘德說，今年已經第3年舉辦兒童交通安全夏令營，希望持續透過多元的遊戲來加深小朋友對交通安全的認識，從小紮根正確的交通安全觀念。

接下來還有8月10、25日二天的上、下午各1梯次，將分別在7月29日、8月19日上午10時於交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁開放報名。

救援小英雄波力與大小朋友一起互動唱跳。（記者洪瑞琴攝）

今年兒童交通安全夏令營，救援小英雄波力應援。（記者洪瑞琴攝）

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