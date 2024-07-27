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澎湖惠民啟智中心募款餐會 希望危樓盡速改建落實身障者照顧

澎湖縣長陳光復代表縣政顧問，捐贈百萬給惠民啟智中心。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復代表縣政顧問，捐贈百萬給惠民啟智中心。（記者劉禹慶攝）

2024/07/27 15:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕在地服務43年的天主教惠民啟智中心，主體建築物已逾40年了，而漏水最嚴重的服務大樓3樓，早已列入危樓，因此今（27）日在百世多麗飯店舉行募款餐會，希望社會善心人士踴躍捐獻愛心，一同為身障者重建新家，餐會費用由百世多麗藍俊昇董事長與副議長藍凱元全額贊助，縣長陳光復轉介麗明營造股份有限公司吳春山董事長捐贈百萬。

今日澎湖縣長陳光復出席「天主教惠民啟智中心43周年慶暨愛心募款餐會」，代表麗明營造股份有限公司吳春山董事長暨多位縣政顧問，捐贈100萬元協助天主教惠民啟智中心重建，並感謝惠民啟智中心多年深耕澎湖，為離島服務，陪伴天使們一起成長，也感謝所有為重建付出心力的人士。

陳光復表示，天主教惠民啟智中心成立逾43年，在創辦人呂若瑟神父，及歷任主任、志工、天使的照顧下，已服務超過2000位身障朋友。天使是上帝差遣來照顧需要被幫助的人，儘管有些夥伴從小受傷或不便，但他們周圍的天使群，用愛心與關懷帶領他們成長，是一件非常幸福的事。政府力量有限，但民間有愛心的天使力量是無限的。感謝百世多麗藍俊昇董事長與副議長藍凱元認領餐會，以及所有關心惠民啟智中心重建的人，在大家的祝福與關心下，讓經費龐大興建工程充滿了無窮希望。

惠民啟智中心是1981年由呂若瑟神父創辦，專門服務中重度及極重度智能障礙者與多重障礙者，提供啟智教育、職業訓練與就業輔導等各項服務。

天主教惠民啟智中心募款餐會，在百世多麗席開86桌。（記者劉禹慶攝）

天主教惠民啟智中心募款餐會，在百世多麗席開86桌。（記者劉禹慶攝）

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