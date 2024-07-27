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內湖737商圈水果攤疑偷斤減兩 北市消保官發動無預警稽查

台北市消保官昨（26日）發動無預警稽查，查核內湖737商圈攤商37家次，稽查結果全數合格。（台北市法務局提供）

台北市消保官昨（26日）發動無預警稽查，查核內湖737商圈攤商37家次，稽查結果全數合格。（台北市法務局提供）

2024/07/27 13:42

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市又有商圈爆出水果攤隱瞞價格！台北市政府法務局今指出，受到民眾陳情，指出內湖區737商圈有水果攤商似有遮蔽電子秤螢幕上重量、單價，使消費者看不到重量等重要消費資訊，疑似偷斤減兩情事，台北市消保官昨（26日）發動無預警稽查，查核內湖737商圈攤商37家次，稽查結果全數合格，也呼籲民眾若發現業者交易使用的磅秤沒貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可提出申訴檢舉。

法務局表示，強颱凱米颱風過後，傳統市場採買人潮踴躍，部分攤商出現排隊人龍，北市府消保官聯合經濟部標準檢驗局、市場處、商業處、衛生局、環保局、消防局、警察局及內湖737商店街促進會辦理聯合稽查，要求攤商價格及份量透明、營業環境清潔，落實衛生自主管理，並取締違規設攤，以保障消費者權益。

另為確保交易使用磅秤計量準確，法務局於本次查核並聯合經濟部標準檢驗局就市場攤商磅秤進行抽檢，加強查核磅秤是否有斤兩不足，避免易衍生消費糾紛等問題，共無預警抽檢18具磅秤，查核結果全數合格。

經濟部標準檢驗局表示，市場用磅秤係屬應經該局檢定法定度量衡器，業者應使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單的磅秤進行交易，並呼籲民眾在市場購物時，若發現業者交易使用的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向經濟部標準檢驗局或所屬各分局申訴檢舉。

消保官進一步提醒，攤商應提供充分及正確消費資訊，依據台北市消費者保護自治條例第9條規定「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔的行為」違者將通知限期改正而屆期不改正者，可開罰2萬元至10萬元，並得按次處罰，若有消費爭議，可撥打「1950」或「1999」轉7812，將提供消費諮詢及相關協助，以保障消費者權益。

台北市消保官昨（26日）發動無預警稽查，查核內湖737商圈攤商37家次。（台北市法務局提供）

台北市消保官昨（26日）發動無預警稽查，查核內湖737商圈攤商37家次。（台北市法務局提供）

台北市消保官昨（26日）發動無預警稽查，查核內湖737商圈攤商37家次，稽查結果全數合格。（台北市法務局提供）

台北市消保官昨（26日）發動無預警稽查，查核內湖737商圈攤商37家次，稽查結果全數合格。（台北市法務局提供）

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