三貂嶺隧道自行車亂竄 遊客憂影響蝙蝠生態

新北市三貂嶺隧道假日遊客多，有民眾抱怨騎自行車速度快，還按鈴等行為，危險且影響生態。（民眾提供）

2024/07/27 13:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市三貂嶺生態友善隧道內生態豐富，可以看到台灣葉鼻蝠，是最近很夯的景點，不過有遊客抱怨，有自行車在隧道內穿梭並開車頭燈照射，影響行人安全與蝙蝠生態。市府表示，為維護生態，隧道內限慢速行駛，蝙蝠棲息區的兩端有保全人員提醒遊客，自行車應全程牽行並保持安靜，監測蝙蝠數量並無異常，會加強巡邏宣導，希望遊客能遵守規定共同維護生態環境。

「三貂嶺生態友善隧道」是台鐵宜蘭支線與平溪線分岔點，全長3.19公里，2022年整修完成開放，隧道內可見到蝙蝠；在三瓜子隧道出口形成一幅鏡面水池倒映的美麗畫面，是近年很夯的景點。

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遊客陳小姐說，隧道是密閉空間，有的騎自行車速度很快，有點危險，而且騎車聲音和車頭燈等，甚至有按鈴聲要求民眾讓道，很沒公德心，也擔心會干擾蝙蝠棲息而嚇跑。

現場保全人員表示，有柔性勸導，多數人會遵守規定，可能有少數遊客不守規定。

市府觀光旅遊局人員表示，三貂嶺生態友善隧道目前採預約制，每日總量上限1280人，隧道內蝙蝠棲息區兩端配有保全人員，提醒遊客，自行車須全程牽行並保持安靜通過。

該隧道屬於行人與自行車共用，隧道內自行車限慢速行駛（限速10公里），且隧道使用亮度較低的節能燈並採間接照明，自行車儘量慢行，保持人車安全，進場報到時，工作人員都會說明有關規定，會加強巡邏、勸導。

觀旅局也指出，隧道內的台灣葉鼻蝠，每年的11月至隔年3月是冬眠期，冬眠結束後會遷移到不同地方活動及繁殖；從開放營運起，有針對蝙蝠的數量進行觀察監測，隨著季節不同及蝙蝠習性，蝙蝠數量約在20至70隻之間，並無異常變化。

三貂嶺隧道公告民眾通過蝙蝠棲息區時要安靜牽車通過。（民眾提供）

三貂嶺隊道出口形成一幅鏡面水池倒映的美麗畫面。 （記者盧賢秀攝）

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