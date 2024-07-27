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連3天颱風雨狂炸上千毫米 曾文水庫洩掉近4座日月潭水庫

暴雨強襲，曾文水庫事先啟動調節性放水，一度達洩洪等級。（南水分署提供）

暴雨強襲，曾文水庫事先啟動調節性放水，一度達洩洪等級。（南水分署提供）

2024/07/27 13:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強颱「凱米」來襲，國內規模最大的曾文水庫，集水區3天累積降雨破千，逾1076毫米，上流逕流爆量湧至，基於防洪安全，有提前啟動調節性放水，截至今午，總計洩掉近4座日月潭水庫，顯見水氣之驚人。

曾文水庫在24日中午的蓄水率僅約5成，水利署南區水資源分署傍晚先啟動調節性放水，入夜後，集水區開始明顯降雨，陸續加大放流量來因應，甚至達洩洪等級，全力調控。

南水分署統計，在凱米影響的這3天，曾文水庫上游週三與週五的累積降雨，各為豪雨等級的250毫米左右，週四更達到573.6毫米，已是超大豪雨，創下莫拉克風災以來的單日新高，水氣相當豐沛。

颱風來襲後，蓄水率僅約5成的曾文水庫瞬間被「灌飽」，調節性放水也持續進行，今晨起上游降雨趨緩，放流量也逐步縮減。

截至今天中午，曾文水庫累計放流已逾4.86億立方米，將近4座日月潭水庫的容量，目前維持在227公尺的高水位，蓄水與防洪兼顧。

而凱米的破壞威力也很驚人，曾文水庫風景區內在狂風暴雨的肆虐下，道路塌陷、土石崩落，導致前往大壩的交通中斷，傾倒、腰折的樹木不計其數，災損嚴重，暫時休園1週，展開復建工作。

「凱米」帶來的狂風暴雨也重創曾文水庫風景區，災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

「凱米」帶來的狂風暴雨也重創曾文水庫風景區，災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

「凱米」帶來的狂風暴雨也重創曾文水庫風景區，災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

「凱米」帶來的狂風暴雨也重創曾文水庫風景區，災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

「凱米」帶來的狂風暴雨也重創曾文水庫風景區，災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

「凱米」帶來的狂風暴雨也重創曾文水庫風景區，災損嚴重。（記者吳俊鋒攝）

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