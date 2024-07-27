桃市中壢表揚79位模範父親 最年長獲獎者高齡98歲開心獲殊榮

桃園市中壢模範父親最年長獲獎者為仁德里98歲黃金發（前排左二）與五福里97歲吳餘生（前排右二）。（記者黃政嘉攝）

2024/07/27 12:48

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區公所今日早上於中壢綠光花園舉辦「2024年中壢區模範父親表揚活動」，公開表揚79位模範父親，歡慶父親節，此次最年長獲獎者為仁德里98歲黃金發與五福里97歲吳餘生，兩人皆以開放、開明方式養育小孩，對於獲模範父親殊榮都感到相當開心。

表揚活動中，桃園市副市長王明鉅特別與此次最年長的模範父親98歲黃金發、97歲吳餘生先生，一同切蛋糕祝賀所有模範父親，中壢區長李日強並逐一頒贈賀匾給79位模範父親。

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仁德里的模範父親黃金發表示，活到這麼多歲拿到模範父親的殊榮「覺得很開心」，黃金發從事紡織業長達19年，過去曾任中興紡織廠，並赴越南教授紡織技術，育有3兒4女，退休後擔任仁德里鄰長14年，去獲頒「中壢區最年長鄰長」榮譽，黃金發女兒黃玉琴表示，過去重男輕女時代，爸爸觀念開放，讓自己讀完高中，很感謝父親栽培教導。

五福里模範父親吳餘生表示「很高興獲獎，高興到昨天睡不著」吳餘生是客家農家子弟，做過小生意，育有5名子女，兒子吳嘉鈺表示，父親個性開朗，教導開明，年輕時常聽他囑咐努力學習，受用很大，扶養小孩子長大是父親人生最大的希望。

此次最年輕的模範父親是興和里58歲的楊賢能，育有2女，目前開公司經營辦公家具，「獲獎感到很榮幸」楊賢能說，自己將家裡事情擺最優先、盡心付出，扮演好父親的角色，因為自己創業，時間運用較具彈性，較有餘裕參與公益，2020年擔任國際扶輪社3501地區的中壢中興扶輪社，幫友社花蓮華東社成功申請40萬美金，購買乳房攝影與子宮抹片檢查醫療車，送給花蓮縣衛生局，造福地方民眾，感到相當光榮。

忠孝里72歲的模範父親林崑洋育有1子2女，目前持續任職保險公司業務代表，同時也在忠孝里發展協會幫助里長推動社區事務，像是照顧孤老長者捐送物資、美化社區造景等等，過去也主動擔任復興里巡守隊員，林崑洋分享，不管是保險工作或社區服務，都是保持「熱忱、誠信、喜歡人群」的信念，為人群服務，如同接到客戶一張保單，就會希望持續服務下去。

王明鉅表示，通常父親默默做事情賺錢，事實上為家庭付出很多，是家庭重要支柱，因此各區公所舉辦模範父親表演典禮，感謝大家為家庭，為這個社會，為桃園市貢獻非常多，未來市府相關老人福利措施也會愈來愈多，造福市民。

五福里模範父親吳餘生（右二）獲獎相當高興，與家人合照。（記者黃政嘉攝）

中壢此次最年輕的模範父親是58歲的楊賢能（左二），育有2女，盡心扮演好父親的角色。（記者黃政嘉攝）

忠孝里72歲的模範父親林崑洋（後排中）保持熱忱服務人群，會中與家屬合照。（記者黃政嘉攝）

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