連結雙北中正橋重新啟用 議員王閔生會勘：應解決汽機車流交織

新北市前議員羅文崇指出，中正橋永和往北市方向，建議能縮減最右側的人行道空間，加大機車道路幅。（羅文崇提供）

2024/07/27 11:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕中正橋為連結新北市和台北市的重要交通要道，中正橋改建並於今年3月重新啟用後，橋面新動線讓來往汽機車必須重新適應，新北市前議員羅文崇日前與台北市議員王閔生到場會勘，盼台北市交通局針對永和機車族往台北方向下橋後、遇汽車右轉廈門街的回堵，以及11月中正橋通往水源快速道路匝道開通後的橋面汽機車流交織應設法解決。

羅文崇說，中正橋重新通車後，到台北市上班通勤的機車騎士反映不少問題，他上週與王閔生服務處、台北市新工處、交通局、警察局以及永和分局交通組彼此交換意見，也做出初步結論，希望首先盡快增加路線標示，因為現場看到在北市端機車引道前，除了騎士會猶豫如何前進之外，也看到了欲前往水源快速道路的汽車也險些誤闖。

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他指出，再來北市端下橋處有汽車右轉廈門街114巷，又與機車形成交錯，右轉的汽車又須等待行人通過，又再造成後方機車回堵，台北市警方表示，後續會在上班時間，引導汽車往前至汀洲路再行右轉，避免下橋處汽機交錯造成危險及回堵。

羅文崇說，大家最關心，中正橋永和往北市方向，未來連接水快的匝道預計於今年11月通車，是否維持開放機車行直行快車道？如維持現狀，又會形成機汽車在橋上交錯現象，該如何解決？如恢復原本規畫讓機車行駛專用道，以上班時間的車流量，這樣的路幅消化不了，因此羅文崇建議，削減永和往台北方向的東側人行道寬幅，增加機車道寬幅，也要請新北市積極來與台北市再做溝通，研擬出最好的解決之道。

新北市交通局長鍾鳴時說，中正橋管理權責屬於台北市管理，地方反映的新北市民使用中正橋遇到的交通問題，新北市都會將意見整理轉交台北市府相關單位來協助處理解決。

羅文崇建議在匝道前應增加標示，避免汽機車駕駛在車道岔路口猶豫遲疑。（羅文崇提供）

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