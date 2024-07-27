高雄馬路1天清乾淨 醫師李佳燕感動：清潔人員怎做到的？

高雄主要道路幾乎清理完畢。（記者王榮祥攝）

2024/07/27 08:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕凱米颱風重創高雄。兒童家庭醫學專家李佳燕發文指出，原本滿目瘡痍的街道，隔天從北高雄開車到南高雄卻發現已清理乾淨，看著截然不同的場景，感動到有點想哭，究竟清潔人員是怎麼做到的？

李佳燕表示，前天上午風雨正強時開車在路上發現滿目瘡痍，樹幹樹枝樹葉滿地，雨狂瀉、風狂吹，有看過雨下到密佈成片的嗎？可以下雨下到毫無空隙！大馬路上還有路倒樹橫躺在路上，只容小客車勉強穿過。

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她表示，但昨天再從北高雄開車到南高雄，看著清理得乾乾淨淨的大馬路，有些小路，樹枝樹葉雖來不及清光，也都被掃到兩側，以不影響行車安全為前提。看著與昨天截然不同的場景，感動到有點想哭，這樣的清理速度，究竟清潔人員是怎麼做到的？他們什麼時候出來做這些工作的？

李佳燕說，可想而知是為高雄市民，拼命做出來的成果。有時民眾會對政府失望，那是因爲希望「她」更好、對「她」有期待。民眾習慣拿全世界做得最好的政府，來和自己的比較，因為民眾相信「她」是可以更好的。

李佳燕有感而發指出，全世界有能力、又廉潔的政府有多少？高雄，絕對是優等生了！

高雄人行道還有部分枝幹、垃圾未移除，暫時置放一邊，確保行人通行無礙。（記者王榮祥攝）

高雄上午陰天，陽光短暫露臉。（記者王榮祥攝）

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