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颱風勘災見弱勢父子輪椅鏽蝕難動彈 議員、里長聯手幫換新

新北市議員張錦豪（右）到萬里訪查災情，見黃姓父子的艱困，和里長包慰問金，買了新輪椅給黃男。（新北市議員張錦豪提供）

新北市議員張錦豪（右）到萬里訪查災情，見黃姓父子的艱困，和里長包慰問金，買了新輪椅給黃男。（新北市議員張錦豪提供）

2024/07/26 22:26

〔記者盧賢秀／新北報導〕凱米颱風過境後，新北市議員張錦豪與萬里里的里長王傑倫今天訪查災情，發現黃姓父子艱難推著鏽蝕的輪椅清理家園，黃父長年照顧罹有小兒麻痺無法工作的兒子，退休後靠微薄補助度日，輪椅鏽到很難移動。議員及里長馬上自掏腰包發送慰問金，募集地方愛心買輛新輪椅，讓他們暫度難關。

王傑倫說，黃老先生70多歲，獨自照顧40多歲的兒子，兒子症狀較為嚴重，只能靠輪椅行動，無法外出工作。早年都是靠黃老先生在船廠擔任臨時粗工，養活父子2人，但退休後沒有穩定收入，只能靠兒子和自己的老年補助金勉強度日。

市議員張錦豪到屋內探訪時，發現父子2人居住的房屋多處漏水，破舊不堪，連像樣的家具都沒有，看到黃男代步的輪椅更是鏽到幾乎不能使用。詢問公所得知，父子2人仍有老房子棲身，不符低收入戶資格，介於灰色地帶的窮困家庭，張錦豪與里長商議後，決定幫黃家先度過難關，當下包了慰問金，希望能夠幫他們解決燃眉之急。

張錦豪與里長也馬上買了輛新的輪椅，父子倆看到新輪椅非常開心，頻頻致謝，黃男坐上輪椅直說很好操控，一直向議員和里長道謝，以後出門就不怕被卡住了。

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