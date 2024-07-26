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週六各地有雨 雨停高溫飆33度

週六全台水氣仍多，各地須注意降雨變化，提醒民眾外出攜帶雨具。（資料照）

週六全台水氣仍多，各地須注意降雨變化，提醒民眾外出攜帶雨具。（資料照）

2024/07/26 22:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（27日）受低壓帶影響，各地仍有降雨機會，特別是東半部及南部地區有局部大雨或豪雨，各地高溫可來到33度，沒下雨時感受較為悶熱。

中央氣象署提醒，明天台灣仍在低壓帶的環境，偏南風帶來較多的水氣，各地都還是有降雨機會，特別是東半部地區及南部地區降雨範圍較廣泛，且有大雨或局部豪雨發生機率。由於過去累積較多雨量，山區須留意坍方、落石及土石流等危險，沿海低窪地區需留意積淹水，外出請務必注意自身安全。

氣溫方面，各地高溫約30到33度，沒下雨時感受較悶熱。

天氣風險公司提醒，週六、日天氣還是有些不穩定，雖然整體雨勢會比週五減小許多，但還是提醒大家安排活動要特別注意，並且避免前往山區、危險區域等地方。同時海邊的風浪仍然較大，因此海邊也不太適合前往，盡可能還是以平地、室內的活動較佳。

紫外線方面，除了連江縣、金門縣、澎湖縣為紅色「過量級」外，其餘縣市均為橘色「高量級」。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部、高屏空品區為「普通」等級。

週六天氣狀況。（圖擷取自中央氣象署）

週六天氣狀況。（圖擷取自中央氣象署）

週六紫外線狀況。（圖擷取自中央氣象署）

週六紫外線狀況。（圖擷取自中央氣象署）

週六空氣品質狀況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

週六空氣品質狀況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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